Diario dal Nepal. Un progetto di solidarietà aspettando la Befana

SESTO FIORENTINO – Giorno dell’Epifania e si aspetta la Befana anche in Nepal dove in questo periodo si trova Marco Banchelli il sestese ciclo-ambasciatore di pace.

Damak (Nepal) – Giusto per il giorno dell’Epifania, il ciclo-ambasciatore Marco Banchelli traccia una prima linea di attività e collegamento anche con Padre Pius Perumana e la sua parrocchia di Damak, piccola e remota località ai piedi del Monte Kanchenjunga nell’estremo est del Nepal.

Un progetto di “solidarietà interna” che dovrebbe portare imprenditori e collaboratori vari, a produrre dalla loro attività anche ciò che necessita al sostentamento di soggetti e casi che più ne avranno urgenza. E questo tanto rivolto alla realtà di Padre Pius e Damak, come alla piccola comunità di Thulo Parsel, un comitato di sviluppo di un villaggio sulla via per il Tibet. Una scelta che fin dall’inizio garantisce un doppio indirizzo di intervento: religioso e laico.

L’incontro tra amici di vecchia data (Marco Banchelli conobbe Padre Pius nel giugno del 1996) è avvenuto a Patan,presso la St. Mary’s High School: un’autentica e storica istituzione del paese, al momento frequentata da circa 3.000 allieve con l’impiego di 150 insegnanti.

Il progetto potrebbe anche avere da subito individuato una particolare dedica alla memoria di persone che molto hanno dato alla causa di solidarietà ed istruzione tanto per cattolici quanto e soprattutto per ogni altra professione religiosa: dai gesuiti Padre Sharma e Watrin alla stessa sorella di Padre Pius, Sr. Tarsilla, deceduti negli ultimi anni.

Per la parte imprenditoriale italiana, in questa prima fase del progetto, ha prontamente aderito “Idea Toscana”, un’azienda di Sesto Fiorentino guidata da Antonio Pieri che da un eccellenza della terra toscana come l’olio extravergine di oliva IGP ne ricava una linea completa di cosmetici naturali.

Dopo gli incontri, le valutazioni delle problematiche legali ed economiche dei giorni scorsi a Kathmandu, l’auspicio migliore per questa Epifania, è che già entro il rientro di Banchelli, previsto a inizio di febbraio, possano essere poste le prime firme di accordo.