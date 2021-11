Dibattiti, libri, musica, gastronomia: quattro giorni per incontrarsi con la festa di FareCittà al Rinascita

CAMPI BISENZIO – Prenderà il via domani, giovedì 18 novembre, presso il circolo Arci Rinascita di Campi Bisenzio la festa organizzata dall’Associazione FareCittà in collaborazione con il Gruppo Sì parco – No aeroporto e no inceneritore. “Sarà l’occasione per tornare a vederci e a confrontarci con la comunità campigiana; FareCittà vuole mettersi all’ascolto della comunità […]

CAMPI BISENZIO – Prenderà il via domani, giovedì 18 novembre, presso il circolo Arci Rinascita di Campi Bisenzio la festa organizzata dall’Associazione FareCittà in collaborazione con il Gruppo Sì parco – No aeroporto e no inceneritore.

“Sarà l’occasione per tornare a vederci e a confrontarci con la comunità campigiana; FareCittà vuole mettersi all’ascolto della comunità campigiana e inizieremo proprio con la festa per continuare poi con iniziative mensili monotematiche nei mesi successivi, – spiega il presidente dell’associazione Daniele Matteini – durante la festa ci saranno momenti di intrattenimento (musica, letteratura e teatro) a spazi di approfondimento e confronto su alcune tematiche prioritarie per FareCittà. Ai dibattiti parteciperanno alcune storiche associazioni del nostro comune che da sempre svolgono un ruolo fondamentale, sia del mondo dello sport, che della cultura che del sociale per ascoltare la loro voce”.

La prima iniziativa sarà una presentazione “illustrata” del libro “Campi Bisenzio – Foto e poesie” in collaborazione con la Compagnia Teatrale Santo Stefano: “Una vera manifestazione di amore per Campi Bisenzio e il suo territorio – si legge in una nota – il libro che verrà presentato giovedì 18 novembre alle 21.30 al Circolo Rinascita di Campi. Il libro nasce dall’idea di Carla Pieraccini e Debora Iacopini, campigiane ed entrambe architetti (nelle foto qui in basso), che, attraverso un continuo dialogo tra le due forme di espressione della poesia e della fotografia, creano un racconto che attraversa la storia passata e presente di Campi, il suo paesaggio, le sue architetture, con punti di vista personali e curiosi aneddoti. La serata di giovedì sarà “teatralizzata” con la partecipazione dell’associazione teatrale Santo Stefano di Campi Bisenzio”.