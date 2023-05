Diciassettesima vittoria: i Cavalieri Union Rugby chiudono al meglio la stagione

SESTO FIORENTINO – I Cavalieri Union Rugby Prato Sesto hanno concluso al meglio la loro avventura fra le mura amiche del Chersoni. L’ultimo impegno casalingo con il Perugia è finito infatti con il risultato di 43-22 e consente ai ragazzi di coach Chiesa di andare a Roma domenica 7 maggio per giocarsi l’accesso ai play-off in un match decisivo ai fini della qualificazione al post season. Nel confronto con la squadra umbra non c’è stata partita almeno fino al 4′ minuto del secondo tempo, quando Tommaso Marioni firmava la settima meta dell’incontro e di fatto chiudeva i giochi. Il Perugia nonostante il divario ha continuato a lottare fino all’ottantesimo, realizzando 3 mete che sono valse il punto di bonus difensivo, a conti fatti prezioso per la lotta salvezza.

Prima di questa rimonta c’è stato spazio per una ottima prestazione complessiva dei Cavalieri Union, bravi a miscelare il gioco fra percussioni degli avanti e palloni giocati nello spazio dai trequarti. Mattatore di giornata è stato proprio Tommaso Marioni, autore di 3 mete individuali e capace di dare grattacapi alla difesa ogni volta che si è impossessato dell’ovale. Le altre mete di Righini, Marzucchi, Ciampolini e Puglia hanno certificato la coralità delle azioni, tutte nate e concluse da movimenti di attacco collettivi che non hanno lasciato scampo alla squadra ospite. Per il gruppo capitanato da Lorenzo Puglia, sconfitto solo nella duplice sfida con la Lazio, si tratta della diciassettesima vittoria stagionale. Adesso si apre una settimana decisamente stuzzicante. Grazie ai 5 punti conquistati oggi, la classifica del girone 3 della Serie A conferma il distacco di 2 lunghezze fra Cavalieri Union a 81 punti e Capitolina a 79 punti. Domenica 7 maggio a Roma sul campo dell’Unione si giocherà per accedere alle semifinali promozione.

I Cavalieri Union dovranno vincere o pareggiare per classificarsi come miglior seconda del campionato e non avere dubbi di alcun tipo (l’altra squadra papabile è il Tarvisium seconda nel girone 2 a quota 77 punti). Intanto la squadra può godersi la soddisfazione di aver reso il Chersoni un fortino, uno stadio che esalta le prestazioni dei giocatori del Prato Sesto e dove uscire vincenti è difficile per tutti.

Per quanto riguarda il settore giovanile, ottime notizie arrivano da Noceto, dove nel week end si è giocato il Torneo Big Challenge, organizzato dal club emiliano. I giovani Cavalieri Under 15 hanno strappato un bellissimo secondo posto, sconfitti soltanto in finale da un forte Rugby Parma. Per i ragazzi allenati da Ricottini, Mango e Bencini c’è la soddisfazione di avere giocato con grande personalità in un torneo che comprendeva 16 squadre di alto livello, provenienti da tutta Italia. Torna al successo anche la Cadetta che nel penultimo appuntamento della stagione di serie C ha vinto 19 a 17 sul campo degli Orsi Pistoia. Buone nuove anche da Sesto Fiorentino, dove l’Under 17 ha superato il Firenze Rugby 1931 per 34-12, ottenendo così la seconda vittoria consecutiva nel torneo Challenge organizzato dal Comitato toscano.