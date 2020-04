Didattica a distanza: computer e tablet dall’Istituto comprensivo per gli studenti che non li hanno

LASTRA A SIGNA – Sono in consegna, da parte dell’Istituto comprensivo di Lastra a Signa, tablet e computer per la didattica a distanza a quegli alunni che non sono dotati a casa di attrezzature informatiche. In tutto, finora, ne sono stati consegnati 66, recuperati da parte dell’Istituto all’interno dei vari plessi scolastici dove vengono utilizzati regolarmente a scuola, durante l’anno, per la didattica. La strumentazione consentirà agli studenti di poter seguire le lezioni sulla piattaforma on line. La distribuzione è partita rispondendo prima alle richieste degli studenti della scuola secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci e successivamente a quelle delle primarie del territorio e via, via fino a esaurimento delle richieste. “Vorrei ringraziare tutto il personale scolastico che in questo periodo si sta veramente impegnando per garantire la didattica a distanza a tutti i nostri studenti – ha spiegato il dirigente scolastico Eleonora Marchionni – e tutta la comunità lastrigiana, a partire dall’amministrazione comunale, che si è dimostrata fortemente coesa per fronteggiare questa situazione d’emergenza”. “La scuola – ha aggiunto il sindaco Angela Bagni -, come sempre, è venuta in aiuto alla nostra comunità e soprattutto alle fasce più deboli della popolazione. La didattica a distanza, in un periodo delicato come questo, riveste un ruolo fondamentale in modo particolare se svolta con strumenti tecnologici moderni ed efficienti”. Per chiunque volesse fare richiesta di un tablet o Pc può contattare direttamente le insegnanti o collegarsi al sito www.lastrascuola.com