Dieci anni di Banda Albereta: 400.000 volte grazie a chi ha permesso al gruppo di fare tanta solidarietà

SIGNA – Probabilmente, quando dieci anni fa hanno mosso i primi passi, non se lo aspettavano neanche loro di fare così tanto. E tanto ancora vogliono fare. In dieci anni, dal 2011 a oggi, è cambiato il mondo, più di una volta, e in questo caso siamo in tanti a non rendercene conto. Ma questa è un’altra storia. Quella che non è cambiata è la voglia di Banda Albereta di fare solidarietà, di donare una parte consistente del loro tempo libero a chi è costretto ad affrontare sfide con la vita sempre impegnative. Fatto sta che oltre alla voglia di festeggiare, oggi c’è anche il desiderio di ringraziare chi c’è stato, chi c’è e chi magari ci sarà. Come hanno scritto in un lungo post su Facebook, “prima come “Giovediamoci”, poi come Banda Albereta, sembra ieri ma sono già passati dieci anni e con queste parole vorremmo ringraziare chi abbiamo incontrato nel nostro percorso. Grazie alla Pubblica Assistenza di Campi e ai ragazzi della Pubblica, dove tutto è nato, grazie al circolo di Sant’Angelo a Lecore, al presidente che ci ha accolto e ai suoi ragazzi, molti dei quali hanno fatto parte e altri sono ancora presenti all’interno del gruppo, grazie alla parrocchia di San Mauro e a don Robert che ci ha accolti due anni fa in un momento per noi un po’ difficile e ci ha permesso di continuare la nostra opera, grazie alla Fratellanza Popolare di San Donnino, alla Misericordia di San Mauro, al circolo di San Martino, ai ragazzi dell’Aran, all’associazione Voa Voa e al comitato “Tutti per Gemma” per le splendide collaborazioni, a tutte le associazioni con le quali ci siamo incontrati lungo il percorso e a ogni singolo bambino o bambina che abbiamo aiutato, alla gente di Cittareale e Amatrice, a chi ci ha aiutato nelle realizzazioni di certi eventi, alle varie ditte che li hanno resi possibili. Infine, il nostro grazie va ai volontari e alle volontarie che ci sono stati che ci sono ancora, che ci saranno e a tutti coloro che in questi lunghi 10 anni hanno partecipato agli eventi e a tutti coloro che continuano a seguirci e hanno fatto sì che le donazioni fatte raggiungessero l’incredibile cifra di 400.000 euro. Quindi a tutti voi 400.000 volte grazie di cuore, se siamo ancora qui lo dobbiamo esclusivamente a voi. Inoltre permetteteci di ringraziare tutti i “nostri” bambini che quotidianamente lottano per avere un futuro migliore e ai quali diciamo semplicemente grazie per tutto quello che ci avete insegnato nell’inconsapevolezza della vostra età, ci avete insegnato cosa è la dignità. Infine, un ultimo pensiero e un grandissimo abbraccio lo rivolgiamo a chi non c’è più: pensiamo a Sofia, a Camilla, a Virginia, a Gemma, dovunque voi siate continuate a guidarci e a proteggere tutti noi… Buon decennale Banda Albereta”.