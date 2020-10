Dimissioni di La Grassa da consigliere, il grazie della Lega: “Continuerà a impegnarsi nel movimento”

FIRENZE – In merito alle dimissioni di Filippo La Grassa da consigliere comunale della Lega a Campi Bisenzio (per tale motivo decade anche da membro del Consiglio della Città metropolitana), è arrivata alla nostra redazione una nota congiunta a firma di Daniele Belotti e Alessandro Scipioni (nella foto), rispettivamente commissario regionale e segretario provinciale fiorentino della Lega. “Ringraziamo La Grassa, leghista di vecchia data, per l’impegno profuso a Campi, in questi anni, nel suo ruolo di Consigliere comunale e comprendiamo la sua scelta di lasciare l’incarico istituzionale, esclusivamente per motivi personali”. “Filippo – precisano Belotti e Scipioni – continuerà comunque a svolgere con ancora più impegno e passione i suoi ruoli all’interno del movimento, di responsabile regionale tesseramento e di segretario della sezione della Piana fiorentina”. “Un sentito in bocca al lupo e l’augurio di buon lavoro-concludono i rappresentanti della Lega – a Vanessa Fiaschi che gli subentrerà in Comune e a Cecilia Cappelletti che lo sostituirà in qualità di consigliere metropolitano”.