SESTO FIORENTINO – Dimostrazioni aperte a tutti di baseball per non vedenti e di manovre salvavita. Appuntamento il 22 maggio dalle 9 al Padule Baseball con “Un Inning all’inclusività”, alla scoperta dell’Asd Blind Fighters e della Croce Rossa Italiana. Il baseball per ciechi è uno sport simile al baseball strutturato in modo tale da consentire a persone non vedenti, tramite sistemi sonori presenti sulla palla, di poter praticare il baseball. L’ingresso è ad offerta libera. Il ricavato andrà all’associazione che da due anni consente anche a chi non vede di praticare questo affascinante sport.