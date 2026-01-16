Dipendenze, ego e solitudine: al Teatrodante Carlo Monni “Salveremo il mondo prima dell’alba” di Carrozzeria Orfeo

CAMPI BISENZIO – Sarà “Salveremo il mondo prima dell’alba”, sabato 17 gennaio alle 21, ad andare in scena al Teatrodante Carlo Monni: lo spettacolo, che racconta di uomini e donne in una clinica di riabilitazione di lusso situata su un satellite nello spazio alle prese con le dipendenze più diffuse del nostro tempo: affettive, sessuali, da lavoro, da psicofarmaci, è una produzione di Carrozzeria Orfeo e nasce dalla drammaturgia di Gabriele Di Luca con in scena Sebastiano Bronzato, Alice Giroldini, Sergio Romano, Roberto Serpi, Massimiliano Setti e Ivan Zerbinati. Da non perdere anche l'”Otello”, capolavoro di Shakespeare nella traduzione di Dacia Maraini e con la regia di Giorgio Pasotti in programma domenica 25 gennaio alle 21, che pone al centro il tema della gelosia e della violenza sulle donne, con Giacomo Giorgio nel ruolo di Otello.

“Salveremo il mondo prima dell’alba” racconta la vita di alcuni ospiti alle prese con prigionieri del proprio egoismo e di un sistema che li ha educati a vendersi continuamente, con il terrore costante di non essere desiderabili, di non trovare mai qualcuno disposto a “comprarli”. In un mondo dove parole come comunità, cura e gentilezza sembrano sopravvivere solo come slogan pubblicitari, ciò che resta è un’umanità confusa e impaurita, incapace di immaginare un futuro diverso. La regia è firmata da Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti e Alessandro Tedeschi, con l’assistenza di Matteo Berardinelli e la consulenza filosofica di Tlon nella persona di Andrea Colamedici. Le musiche originali sono di Massimiliano Setti, la scenografia e le luci di Lucio Diana, i costumi di Stefania Cempini, le creazioni video di Igor Biddau, con la partecipazione video di Elsa Bossi, Sofia Ferrari e Nicoletta Ramorino. Lo spettacolo è coprodotto da Marche Teatro, Teatro dell’Elfo, Teatro Nazionale di Genova e Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini, in collaborazione con il Centro di Residenza dell’Emilia-Romagna “L’arboreto – Teatro Dimora | La Corte Ospitale. Per informazioni: 055 8940864 – WhatsApp 3463038170 – biglietteria@teatrodante.it.