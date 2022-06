“Disabili, troppe difficoltà sia sul trasporto pubblico che su quello privato”: interrogazione di Mugnai (Coraggio Italia)

CAMPI BISENZIO – “Nel Regolamento (CE) numero 181/2011, i passeggeri che viaggiano in autobus nei Paesi dell’Unione Europea sono portatori di alcuni diritti fondamentali tra i quali, indipendentemente dai chilometri delle tratte percorse, condizioni di trasporto non discriminatorie anche in caso di disabilità. In particolare, nel documento si legge che “I servizi di trasporto di […]

CAMPI BISENZIO – “Nel Regolamento (CE) numero 181/2011, i passeggeri che viaggiano in autobus nei Paesi dell’Unione Europea sono portatori di alcuni diritti fondamentali tra i quali, indipendentemente dai chilometri delle tratte percorse, condizioni di trasporto non discriminatorie anche in caso di disabilità. In particolare, nel documento si legge che “I servizi di trasporto di passeggeri effettuati con autobus dovrebbero essere a beneficio di tutti i cittadini. Di conseguenza, le persone con disabilità o a mobilità ridotta dovuta a disabilità, all’età o ad altri fattori dovrebbero avere la possibilità di usufruire dei servizi di trasporto effettuato con autobus a condizioni che siano comparabili a quelle godute dagli altri cittadini”: a dirlo è Stefano Mugnai, parlamentare di Coraggio Italia, che sull’argomento ha presentato un’interrogazione al Governo.

“Ebbene molto spesso, purtroppo, questo regolamento non trova pari riscontro nella realtà di ogni giorno, – spiega Mugnai – troppe volte persone portatrici di handicap si trovano in difficoltà nel poter salire su pullman privati o mezzi pubblici. Non tutti hanno le possibilità di accogliere persone disabili. Ciò non è tollerabile. Inutile infatti avere Regolamenti Europei o Leggi nazionali come la 104/1992 in merito al trasporto delle persone disabili se poi si fa poco o nulla per garantire a tutti la reale e libera circolazione”.

“Per questo – conclude – ho presentato una apposita interrogazione al ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, per chiedere interventi urgenti innanzitutto per effettuare una ricognizione urgente su tutte le linee di trasporto nazionale e locale, pubbliche e private, al fine di chiedere, il rispetto dei principi della parità di trattamento nonché della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità ed infine per uniformare la quota delle tariffe degli autobus attrezzati a quelle dei pullman non attrezzati”.