Disabilità e sport, pubblicato il bando per il finanziamento di progetti di inclusione a cura delle associazioni sportive 

LASTRA A SIGNA – Un bando rivolto alle associazioni sportive del territorio per la realizzazione di progetti e attività specifiche che prevedano il coinvolgimento di bambini, adolescenti, adulti anziani con disabilità. E’ quello lanciato dal Comune di Lastra a Signa che, con questa iniziativa, vuole sostenere progetti sull’inclusione nello sport e per la frequentazione e […]

LASTRA A SIGNA – Un bando rivolto alle associazioni sportive del territorio per la realizzazione di progetti e attività specifiche che prevedano il coinvolgimento di bambini, adolescenti, adulti anziani con disabilità. E’ quello lanciato dal Comune di Lastra a Signa che, con questa iniziativa, vuole sostenere progetti sull’inclusione nello sport e per la frequentazione e svolgimento di discipline sportive da parte delle persone con disabilità fisiche e intellettive.

Tali progetti dovranno essere finalizzati all’organizzazione di manifestazioni, eventi sportivi, corsi, tornei rivolte alle persone con disabilità nell’ambito di una o più discipline sportive favorendo la partecipazione delle categorie vulnerabili. Altro obiettivo la prevenzione dei fenomeni di isolamento sociale avvalendosi dell’attività sportiva come strumento di sviluppo e inclusione sociale e la realizzazione di interventi sportivi inclusivi e che prevedano la partecipazione congiunta non solo di persone con disabilità. I destinatari del bando sono le organizzazioni, non costituite in forma societaria, prive di scopo di lucro che operano sul territorio comunale, iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche oppure sezioni locali di un’organizzazione a rilevanza sovra comunale.

Le domande andranno presentate, debitamente compilate, allo Sportello Unico al Cittadino, in piazza del Comune 17 Lastra a Signa, in orario di apertura al pubblico, entro e non oltre le 13 del 9 dicembre oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo Pec: comune.lastra-asigna@pec.it. Maggiori informazioni, la modulistica e il bando nella sezione “Altri bandi e avvisi pubblici” del sito web del Comune di Lastra a Signa.

“In accordo con le organizzazioni sindacali – ha detto il sindaco Emanuele Caporaso – abbiamo deciso di destinare parte del fondo di solidarietà comunale 2024 a progettualità che abbiano come obiettivo il miglioramento della qualità della vita delle persone disabili, visto che la pratica di un’attività sportiva è sicuramente un grande motore di crescita e inclusione. Soprattutto crediamo che lo sport possa essere anche un buon viatico per intraprendere e anticipare il percorso di emancipazione e autonomia delle persone disabili”. Soddisfazione anche da parte dell’assessore allo sport Mirio Bogani che auspica che questo progetto “sia uno stimolo per tante associazioni sportive del territorio per promuovere attività e corsi dedicati alle persone con disabilità intellettive e motorie, migliorando e ampliando l’offerta del territorio. Ci auguriamo che ci sia una risposta importante a questo bando”.