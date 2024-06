Disagi idrici mercoledì e giovedì in varie parti della città

PRATO – Diverse sospensioni nell’erogazione del servizio idrico nella prossima settimana. Mercoledì 26 giugno, dalle 8, l’interruzione, per lavori sull’acquedotto da parte di Publiacqua, riguarderà via Chiarina Chiti, via Oslavia, via Salvo D’Acquisto, e nella zona nord della città via Bologna, da via di Cantagallo a via di Coiano, via Gherardi, via Giubilei, via Serao. […]

PRATO – Diverse sospensioni nell’erogazione del servizio idrico nella prossima settimana. Mercoledì 26 giugno, dalle 8, l’interruzione, per lavori sull’acquedotto da parte di Publiacqua, riguarderà via Chiarina Chiti, via Oslavia, via Salvo D’Acquisto, e nella zona nord della città via Bologna, da via di Cantagallo a via di Coiano, via Gherardi, via Giubilei, via Serao. L’acqua dovrebbe tornare nelle abitazioni nel corso del pomeriggo. I disagi idrici, il giorno dopo, giovedì 27 giugno, per la prosecuzione dei lavori sull’acquedotto, sempre dalla mattina, dalle ore 8, interesseranno altre parti a nord della città: ancora via Bologna, nel tratto da via Bisenzio a San Martino e via di Cantagallo, via Moggi, via Pagli, via Spano. Situazione, anche in questo caso, che dovrebbe tornare normale dal pomeriggio.