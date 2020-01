Disavanzo di Bilancio. Russo (M5S) “Ora un confonto aperto per capire le conseguenze finanziarie”

SESTO FIORENTINO – “Oramai la notizia è di dominio pubblico! La Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana nei giorni scorsi ha deliberato su alcune gravi irregolarità inerenti i bilanci 2015 e 2016 del nostro Comune”. così la consigliera del Movimento 5 Stelle Flora Russo interviene, con una nota, sul disavanzo di Bilancio e afferma che “il MoVimento 5 Stelle confida in un confronto aperto, trasparente e chiaro visto le dirette conseguenze finanziarie che sicuramente ricadranno sui cittadini”.

“A seguito del Decreto legislativo 118/2011l’Amministrazione aveva aderito ad una sperimentazione prima dell’entrata in vigore del cosiddetto Bilancio armonizzato poi diventato obbligatorio – prosegue la nota di Russo – Il Bilancio armonizzato modifica il processo di formazione dei bilanci pubblici omogeneizzando i sistemi contabili rendendoli più chiari e trasparenti e confrontabili tra loro. Per i Comuni che iniziavano tale ‘sperimentazione’, era prevista una ‘premialità’ consistente, tra l’altro, nello sblocco di alcune voci di bilancio inerenti il famigerato Patto di Stabilità, oltre a una formazione e accompagnamento della Regione per la corretta applicazione della nuova disciplina. Il MoVimento 5 Stelle di Sesto Fiorentino si chiede come mai si siano verificati questi errori gravi nella contabilità dell’Ente, con un disavanzo di circa 4milioni di euro. Sulla base del pronunciamento della Corte dei Conti, il Comune di Sesto Fiorentino dovrà attuare una serie di manovre correttive e azioni volte a ricostituire i fondi interessati che entro sessanta giorni dovranno essere modificati e approvati nuovamente dal Consiglio Comunale. E’ quasi certo poi che, a cascata, si dovranno rivedere e forse modificare anche tutti i successivi bilanci già approvati. Ricordiamo che il nostro Comune è già stato obbligato a ripianare un precedente disavanzo che si era creato negli anni precedenti, durante la Giunta Gianassi, con una quota annuale di circa 500.000 euro per 30 anni. Ancora una volta la nostra Amministrazione dovrà scegliere come ripianare il disavanzo e su quali voci di bilancio andare a operare”.