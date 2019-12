Discarica a cielo aperto alle Cave di Isola. La segnalazione

SESTO FIORENTINO – Anche nei periodi di festa come quello natalizio, non mancano le segnalazioni di rifiuti abbandonati in spazi aperti. Una segnalazione arriva dalle Cave di Isola dove si trova una discarica a cielo aperto. I rifiuti sono stati lasciati nell’area più a sud, quella non recintata. La zona appare proprio abbandonata e accanto ai gazebo allestiti a suo tempo dal Comune, attorno sono comparsi rifiuti di ogni genere e qualcuno ha pensato bene di scaricarci il salotto e vari arredi. E’ bene ricordare che i materiali ingombranti possono essere smaltiti senza costi rivolgendosi a Alia. E.A.