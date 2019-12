SESTO FIORENTINO – Per quanto riguarda la segnalazione relativa alla discarica a cielo aperto alle cave di Isola, Tommaso Vanni in una mail precisa che “il nome maiuscolo Cave Di Isola richiama l’associazione e il ristoro all’interno del Parco di Isola Sud” non si tratta, prosegue la nota di “un’area legata all’associazione e al Parco” ma invece “si tratta di un’area esterna separata e non in gestione dell’associazione”.