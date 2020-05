Discarica abusiva in via di Lungo Gavine

SESTO FIORENTINO – Riaperte le porte, i sestesi si sono buttati nelle passeggiate nel verde, non solo verso le colline ma anche verso l’ormai noto parco della piana. Tra le ciclabili e le strade sterrate però, oltre a aironi e tulipani si possono incontrare troppo spesso discariche a cielo aperto. Come questo cumulo di laterizi e oggetti vari ai lati di via di lungo Gavine. Si ricorda che per chi avvista piccole discariche a cielo aperto in territorio comunale può contattare Alia sia per telefono che per mail e fare segnalazione, i contatti sono sul sito di Alia https://www.aliaserviziambientali.it/contatti/chiamaci.