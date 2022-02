Discariche abusive in via Pasolini. La segnalazione

SESTO FIORENTINO – Ancora rifiuti abbandonati. Questa volta la segnalazione riguarda acune strade dell’area del PL13 di via Pasolini. Le discariche abusive segnalate da Marcello Massi si trovano in fondo a via Terzani. Una strada, spiega Massi senza sfondo, dove “già il 24 ottobre 2021 c’era un ammasso di rifiuti indifferenziati costituiti da numerosi pancali […]

Le discariche abusive segnalate da Marcello Massi si trovano in fondo a via Terzani. Una strada, spiega Massi senza sfondo, dove “già il 24 ottobre 2021 c’era un ammasso di rifiuti indifferenziati costituiti da numerosi pancali non più utilizzati per la loro cattiva conservazione e materiale vario, materiale legnoso, che grazie ad un cittadino bisognoso di legname per il fuoco man mano è continuato a diminuire tanto che il 6 gennaio scorso è diminuito notevolmente”. Altra discarica abusiva segnalata da Massi è “nella parte sud del parcheggio in via della Pace, tra la centralina Consiag e le case popolari”, in quella zona si trova, prosegue Massi, una “discarica abusiva da oltre sei mesi”.