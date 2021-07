Discoteche: Grassi (Fiepet Confesercenti), “Silenzio inquietante su riaperture promesse, intanto l’abusivismo dilaga”

FIRENZE – “Ci avevano promesso che si stava lavorando per far ripartire discoteche e locali da ballo il 1 luglio. Oggi siamo al 5 (ieri per chi legge, n.d.r.) e sulle riaperture promesse registriamo solo un inquietante silenzio”. A dichiararlo è Filippo Grassi, responsabile nazionale del comparto discoteche di Fiepet Confesercenti. “L’Italia – aggiunge Grassi – […]

FIRENZE – “Ci avevano promesso che si stava lavorando per far ripartire discoteche e locali da ballo il 1 luglio. Oggi siamo al 5 (ieri per chi legge, n.d.r.) e sulle riaperture promesse registriamo solo un inquietante silenzio”. A dichiararlo è Filippo Grassi, responsabile nazionale del comparto discoteche di Fiepet Confesercenti. “L’Italia – aggiunge Grassi – è ormai praticamente tutta in zona bianca, con la ripartenza di tutte le attività tranne le discoteche. Una situazione di stallo che incide pesantemente sulla fiducia degli imprenditori, che hanno preso per buona la data del primo luglio e hanno investito nella sicurezza dei locali, senza risultati. Non solo: il silenzio sulla riapertura delle discoteche mette a rischio anche la salute pubblica che, a parole, si vuole tutelare. Basta leggere i giornali: privati dei locali da ballo, i giovani si assembrano abusivamente sulle spiagge, in case private, persino nei garage. Locali spesso inadatti ad ospitare qualsiasi tipo di evento perché privi anche di sistemi di sicurezza di base, e di certo de tutto impreparati a seguire le norme anti-Covid. Un caos imbarazzante, su cui ci aspettiamo un intervento urgente da parte del governo”.