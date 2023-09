“Disegna la tua Ferrari”: sabato 7 ottobre la seconda edizione del concorso della Scuderia Belle Curve

SIGNA – Dopo il grande successo della prima edizione del concorso di pittura “Disegna la tua Ferrari”, svoltosi lo scorso anno, la Scuderia Belle Curve organizza la seconda edizione del concorso, in programma sabato 7 ottobre. Il ritrovo è fissato alle 16 presso la carrozzeria CarMania di Signa, in via Pistoiese, 191, dove avrà luogo […]

SIGNA – Dopo il grande successo della prima edizione del concorso di pittura “Disegna la tua Ferrari”, svoltosi lo scorso anno, la Scuderia Belle Curve organizza la seconda edizione del concorso, in programma sabato 7 ottobre. Il ritrovo è fissato alle 16 presso la carrozzeria CarMania di Signa, in via Pistoiese, 191, dove avrà luogo l’esposizione dei dipinti realizzati dai bambini delle scuole elementari. Un’ora più tardi sopraggiungeranno, per la gioia degli appassionati, le auto del raduno di supercar e auto d’epoca. Una Fiat 501S del 1919, Ferrari, Porsche, Lamborghini, Lancia, Mercedes e tante altre marche sono le vetture che si incontreranno alla quinta edizione di “Belle Curve”, il raduno che quest’anno partirà da Poggibonsi (Carrozzeria Jolly) per fare tappa nella incantevole San Gimignano per poi percorrere le bellissime curve delle strade che porteranno ad attraversare il Borgo di Artimino passando per San Miniato per poi proseguire verso Signa, con sosta a Villa Castelletti.

L’evento è stato possibile anche grazie alla sentita partecipazione delle istituzioni di San Gimignano, San Miniato, Carmignano e Signa, che sabato collaboreranno con l’organizzazione in occasione dei “controlli a timbro”, necessari per certificare il regolare passaggio degli equipaggi sul percorso prestabilito. “Siamo felicemente sorpresi dall’entusiasmo dimostrato dai dirigenti scolastici e dai maestri delle scuole elementari per l’iniziativa e ricordiamo che le scuole che non avessero ancora aderito, hanno tempo fino al giorno mercoledì 3 ottobre per consegnare gli elaborati dei propri alunni dei presso la sede del concorso”, hanno dichiarato il Mauro Bertoli, presidente del Club promotore dell’iniziativa insieme agli altri membri del Consiglio direttivo Vincenzo Iannelli, Filippo Francioni e Stefano Lazzeri. I migliori lavori, valutati da una giuria estremamente qualificata, presieduta dal presidente Pietro Camardella (designer Pininfarina dove ha realizzato tra le altre capolavori quali la Ferrari F40, La F50, La 512Tr, la 456 e la Mithos) saranno premiati con omaggi legati al mondo dell’automobile.