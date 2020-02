Disinnescato un ordigno: intervento dei Vigili del fuoco e dei Carabinieri

SESTO FIORENTINO – Operazione di disinnesco di un ordigno. E’ accaduto in via Lucchese presso la Deutsche Bank dove sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Firenze distaccamento di Fi-Ovest in supporto agli artificieri dei Carabinieri. L’ordigno era posizionato al bancomat dell’istituto bancario, vigili del fuoco e artificieri dei carabinieri hanno provvedouto al disinnesco.

I Vigili del Fuoco con il supporto del nucleo NBCR (nucleare – biologico – chimico – radiologico) hanno garantito la sicurezza durante le operazioni di disinnesco.