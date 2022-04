Disturbi dell’alimentazione, approvata all’unanimità mozione di Forza Italia

CAMPI BISENZIO – “Anche a Campi Bisenzio, così come in tutta la Piana, sono in aumento i casi dei disturbi del comportamento alimentare e per questo siamo davvero felici che il consiglio comunale abbia approvato all’unanimità la mozione di Forza Italia con la quale abbiamo proposto azioni di contrasto alla problematica. Questa è solo l’ennesima mozione […]

CAMPI BISENZIO – “Anche a Campi Bisenzio, così come in tutta la Piana, sono in aumento i casi dei disturbi del comportamento alimentare e per questo siamo davvero felici che il consiglio comunale abbia approvato all’unanimità la mozione di Forza Italia con la quale abbiamo proposto azioni di contrasto alla problematica. Questa è solo l’ennesima mozione di Forza Italia approvata all’unanimità, un fatto che ci riempie di orgoglio”. A parlare così sono Paolo Gandola, capo gruppo di Forza Italia, e Angelo-Victor Caruso, coordinatore comunale azzurro che spiegano: “Con la mozione approvata abbiamo impegnato il sindaco e la giunta a prevedere, a partire dal 2023, di onorare, anche sul territorio comunale, “La giornata nazionale contro i disturbi del comportamento alimentare” prevedendo l’organizzazione di iniziative ed eventi, anche coinvolgendo le scuole del territorio, per accendere una riflessione sul tema dei disturbi del comportamento alimentare e per aiutare chi sta lottando contro anoressia, bulimia, obesità e tante e nuove forme dei disturbi del comportamento alimentare.

“Abbiamo poi chiesto di provvedere, entro l’anno in corso, ad installare, sul territorio comunale “La panchina lilla” (come già avvenuto in moltissimi Comuni toscani), dedicata alla sensibilizzazione al tema dei disturbi alimentari, che costituisca l’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni rispetto a una malattia complessa, multifattoriale, fisica e psichica, che richiede cure multidisciplinari e impegna le persone coinvolte in un lungo, tortuoso e difficile percorso nonché a prendere contatto con le associazioni che operano sul territorio metropolitano, come quella composta da genitori di pazienti o ex pazienti, per promuovere insieme un ciclo di incontri sulla tematica in oggetto”.

“Negli ultimi anni, – continua Gandola – anche a causa della pandemia e l’isolamento generato dall’emergenza sanitaria, stiamo assistendo ad un’escalation di situazioni difficilissime, che coinvolgono ragazze e ragazzi sempre più giovani e che anche nel nostro territorio, come confermato dalle strutture sanitarie e i presidi socio-sanitari, sono in aumento i casi di autolesionismo, tentati suicidi e ricoveri legati ai disturbi del comportamento alimentare. Secondo l’indagine dell’Istituto superiore di sanità, i disturbi alimentari sono aumentati di quasi il 40% rispetto al 2019, con un ulteriore abbassamento dell’età di esordio: il 30% di quanti ne soffrono ha meno di 14 anni. Emerge anche una maggiore diffusione fra i maschi, il 10% tra i 12 e 17 anni. Anche nei nostri territori, anoressia, bulimia e altri disturbi da alimentazione incontrollata negli ultimi due anni, quelli caratterizzati dalla pandemia Covid, sono lievitati in maniera esponenziale. I dati rilevati dall’unità funzionale dei disturbi alimentari dell’Asl Toscana centro fotografano, una situazione in sensibile crescita con circa un +30% di nuovi casi. In particolare si è registrato un sensibile aumento di prime visite di minori, bambini e adolescenti, pari al 42%, e di un 15% in più per gli adulti”.

“Fino a oggi – concludono – il nostro Comune non si è mai attivato per onorare sul territorio la Giornata nazionale del fiocchetto lilla, prevedendo lo svolgimento di manifestazioni o eventi sui disturbi del comportamento alimentare, per questo con la mozione presentata ed approvata abbiamo interrotto questo silenzio ed abbiamo posto nell’agenda pubblica la problematica affinché anche sul nostro territorio se ne parli, coinvolgendo le scuole, e si porti avanti quella sensibilizzazione ancor più necessaria visto l’incremento dei casi. Un’approvazione che ci rende davvero felici e che testimonia, una volta di più, le nostre idee e la nostra capacità propositiva”.