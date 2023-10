“Dite la vostra su Signa”: in via Guido Rossa il gazebo per rispondere al questionario di Rifondazione Comunista

SIGNA – “Dite la vostra su servizi e interventi pubblici nel Comune di Signa”: l’appello è del Partito della Rifondazione Comunista Circolo della Piana – Nucleo di Signa che oggi pomeriggio, 21 ottobre, sarà in via Guido Rossa, dalle 14.30 alle 17.30, con il suo “Gazebo rosso”. Questa l’occasione per rispondere al questionario promosso dal […]

SIGNA – “Dite la vostra su servizi e interventi pubblici nel Comune di Signa”: l’appello è del Partito della Rifondazione Comunista Circolo della Piana – Nucleo di Signa che oggi pomeriggio, 21 ottobre, sarà in via Guido Rossa, dalle 14.30 alle 17.30, con il suo “Gazebo rosso”. Questa l’occasione per rispondere al questionario promosso dal partito: “La nostra iniziativa – spiegano – ha uno scopo prevalentemente sociale e non si cura delle opinioni politiche, non importa come la si pensi, essere “esperti” o competenti nei settori individuati dalle domande. Per rispondere è sufficiente avere avuto a che fare con uno dei servizi o degli interventi elencati oppure vivere a stretto contatto con chi li ha utilizzati: familiari, amici, vicini, conoscenti. Il questionario è rigorosamente anonimo”.