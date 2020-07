Divieto di vendita per asporto di bevande

SESTO FIORENTINO – A partire da sabato 11 luglio a domenica 6 settembre, dalle 21 alle 6, sarà in vigore il divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, contenuta in recipienti di vetro o lattine. Il provvedimento interesserà l’area del centro cittadino delimitata a nord da via Don Minzoni, a […]

SESTO FIORENTINO – A partire da sabato 11 luglio a domenica 6 settembre, dalle 21 alle 6, sarà in vigore il divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, contenuta in recipienti di vetro o lattine. Il provvedimento interesserà l’area del centro cittadino delimitata a nord da via Don Minzoni, a sud da viale Ariosto, a ovest da via Volta, via Imbriani e via dei Ciompi, a est viale della Repubblica e viale Machiavelli.