Divisi sul campo, uniti nel dono: a Spazio Reale la “sfida” fra parroci e diaconi. Vincono i primi per 3-2

CAMPI BISENZIO – Sacerdoti contro diaconi: sul campo di calcetto vincono i primi per 3-2. La singolare sfida è andata in scena sabato sera presso gli impianti sportivi di Spazio Reale. Con una buona partecipazione di pubblico, per la maggior parte a favore dei presbiteri. Una partita voluta per sensibilizzare i fedeli sul progetto “Uniti nel dono”, ovvero per sostenere economicamente i “nostri” parroci che lo, ricordiamo, non percepiscono retribuzioni né dalla Chiesa, né dal Vaticano, ma solo attraverso la firma per la destinazione dell’8xmille e dalle donazioni dei fedeli.

Una partita corretta, caratterizzata dal gran ritmo imposto dai sacerdoti nella prima frazione di gioco che sono andati avanti per 2-0 grazie alle reti di don Gabriel Fartadi e don Roberto Gulino. A quel punto ci si aspettava che i presbiteri dilagassero, ma il fischio della fine del primo tempo da parte dell’arbitro, il signor Gabriele Brogi di Montelupo, ha permesso ai diaconi di riorganizzarsi e rientrare in campo più decisi guidati dal capitano Marco Pucci. Nella ripresa altre tre reti: prima quella di Tiziano Pecchioli che ha accorciato le distanze per i diaconi, quindi la seconda di don Roberto Gulino in versione bomber, prima del definitivo 3-2 messo a segno da Mirko Calamini per i diaconi che, poco prima del triplice fischio finale, hanno sfiorato anche il pareggio. Queste le formazioni: per i diaconi Luca Gentili, Edoardo Flax Stizzoli, Ciro Scogliamiglio, Marco Luigi Pucci, Matteo Cerboneschi, Francesco Oliviero, Tiziano Pecchioli, Michele D’Amico

Mirko Calamini e Bernardo Ballini. Per i sacerdoti: Don James Savarirajan, Don Gabriel Fartadi, Don Giuliano Landini, Don Marcello Caverni, Don Riccardo Santi, Don Roberto Gulino, Don Felix Mokomako, Don Raphael Niengi, Don Simone Pifizzi e Don Silvio Zanelli.