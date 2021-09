Dodici uomini e dodici donne: Sinistra Italiana presenta i candidati al consiglio comunale

SESTO FIORENTINO – Sinistra Italiana, ieri sera nel parco dell’Oliveta, ha presentato il gruppo di candidati per il consiglio comunale, lista a sostegno del sindaco Lrorenzo Falchi. In parità tra uomini e donne (12 uomini e 12 donne) all’interno ci sono anche consiglieri comunali uscenti, età media di poco superiore a 40 anni. “Sinistra Italiana […]

SESTO FIORENTINO – Sinistra Italiana, ieri sera nel parco dell’Oliveta, ha presentato il gruppo di candidati per il consiglio comunale, lista a sostegno del sindaco Lrorenzo Falchi. In parità tra uomini e donne (12 uomini e 12 donne) all’interno ci sono anche consiglieri comunali uscenti, età media di poco superiore a 40 anni.

“Sinistra Italiana è il mio partito, stasera mi sento a casa – ha detto Falchi – Cinque anni fa siamo andati al governo della città impegnandoci su alcuni punti fermi, tra cui un no netto all’inceneritore e all’ampliamento della pista di Peretola. Abbiamo tenuto fede agli impegni presi, pur dovendo lottare duramente contro chi ci raccontava che non fossero possibili scelte diverse. Ma in questi anni siamo riusciti a scrivere un’altra storia per la nostra città, grazie al lavoro di tutte le donne e di tutti gli uomini che si sono impegnati, dentro e fuori le istituzioni, affinché fosse possibile dimostrare con i fatti che non è vero che le cose non possano essere cambiate, che possiamo ribaltare il racconto di chi vuole vederci rassegnati alle destre, al neoliberismo, all’intolleranza. Sono grato a tutte le persone che hanno scelto di mettersi al servizio della comunità con le loro idee, a coloro i quali mi hanno accompagnato in questi anni e a quanti, candidandosi, scelgono di mettersi a disposizione per la prima volta o di confermare il proprio impegno. Abbiamo davanti sfide difficili, a partire dalla lotta contro la nuova pista dell’aeroporto, che sono convinto potremo vincere se sapremo essere fermi nei nostri principi e valori e coraggiosi nelle scelte”.

“Non posso che esprimere soddisfazione per la squadra che abbiamo messo in campo – ha commentato il segretario comunale di Sinistra Italiana Enrico Solito – Nuovi innesti, comunque già attivi nella nostra comunità in vari ambiti, assieme a persone di comprovata esperienza. Militanti di vecchio corso e i nostri consiglieri uscenti, giovani ma che hanno già dimostrato capacità e hanno svolto un ottimo lavoro”.

I candidati al consiglio comunale di Sinistra Italiana sono:

Manuela Bandini, 63 anni, pensionata

Andrea Barducci, 75 anni, docente universitario in pensione

Francesco Becchimanzi, 31 anni, operaio

Margherita Cammelli, 24 anni, graphic designer

Natividad De Jesus, 60 anni, casalinga

Irene Falchini, 25 anni, studentessa

Giuliano Gambacorta, 33 anni, sviluppatore software

Federico Giuntini, 50 anni, artigiano

Diana Kapo, 35 anni, assistente amministrativa Unifi

Lucia Lizzadro, 57 anni, docente

Jacopo Madau, 28 anni, tecnico di radiologia

Paola Maffia, 41 anni, impiegata presso l’Università

Alberto Maier, 28 anni, impiegato in un negozio di articoli sportivi

Marco Marzocchini, 41 anni, tecnico elettronico

Rosa Matucci, 33 anni, laureata in storia e dottoranda

Erika Megna, 34 anni, operaia

Juri Minotti, 39 anni, operaio

Leandro Moscardi, 18 anni, studente

Fabio Nannini, 37 anni, dipendente Tim

Daniele Niccoli, 59 anni, quadro presso azienda multinazionale

Maria Paolieri, 73 anni, pensionata

Ilaria Pozzi, 52 anni, impiegata

Daniele Turco, 33 anni, giudice federale di tennis

Giulia Viganò, 19 anni, studentessa