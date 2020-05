Domande per i contribuiti per il “pacchetto scuola”

SESTO FIORENTINO – Al via da oggi, venerdì 8 maggio, la presentazione delle domande per beneficiare del “Pacchetto scuola” per l’anno scolastico 2020/2021. La scadenza per la presentazione delle richieste è il 30 giugno.

Il contributo è riservato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado residenti a Sesto Fiorentino, di età inferiore ai 20 anni alla data di presentazione della domanda e con un valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza inferiore ai 15.748,78 euro. L’obiettivo del contributo è quello di sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica: acquisto di libri, materiale didattico e servizi scolastici. Il bando completo e il modulo di presentazione delle domande (esclusivamente online) sono disponibili all’indirizzo http://bit.ly/PacchettoScuola2020.