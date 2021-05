Domande per il servizio civile

SESTO FIORENTINO – Fino al 28 maggio per presentare è possibile presentare le domande di partecipazione al nuovo bando per il servizio civile regionale. L’avviso è rivolto a giovani tra i 18 e i 29 anni che, a Sesto Fiorentino, potranno prestare servizio nell’ambito di uno dei due progetti attivati dall’Amministrazione comunale.Otto posti saranno riservati […]

SESTO FIORENTINO – Fino al 28 maggio per presentare è possibile presentare le domande di partecipazione al nuovo bando per il servizio civile regionale. L’avviso è rivolto a giovani tra i 18 e i 29 anni che, a Sesto Fiorentino, potranno prestare servizio nell’ambito di uno dei due progetti attivati dall’Amministrazione comunale.

Otto posti saranno riservati al progetto “Felicittà 2018” che prevede attività di sostegno in ambito scolastico ed extrascolastico in favore di alunni diversamente abili.

Dieci posti saranno banditi invece per il progetto “Una scuola per tutti: la meta di M&TE”, volto a supportare bambini e preadolescenti con difficoltà di apprendimento scolastico con azioni di tutoraggio e potenziamento delle abilità relazionali e sociali.

La durata del servizio per entrambi i progetti è di dodici mesi.

Tutte le informazioni sono disponibili all’indirizzo bit.ly/SerCiv2021.