Domande per l’ammissione ai nidi d’infanzia comunali

CALENZANO – Per richiedere l’ammissione ai nidi d’infanzia comunali, per l’anno educativo 2020/2021, la domanda deve essere presentata al Comune dal 1° maggio al 2 giugno relativamente a bambini residenti nati tra il 1 gennaio 2018 e il 31 maggio 2020. Le famiglie potranno presentare domanda esclusivamente in via telematica. Le famiglie che hanno difficoltà effettive ad accedere alla domanda possono contattare il Servizio Attività Educative ai seguenti nn. 0558833437-0558833408-0558833245, o scrivere a: [email protected]

Si fa presente che le comunicazioni relative alla procedura di iscrizione telematica avverranno tramite posta elettronica: sarà pertanto indispensabile disporre di un indirizzo di posta elettronica.