Domani 31 dicembre le vaccinazioni nella Rsa Villa Solaria

SESTO FIORENTINO – Un giorno molto atteso quello di domani e non perché il 31 dicembre, fine dell’anno ma perché domani iniziano le vaccinazioni contro il Covid-19 anche a Sesto alla RSA di Villa Solaria. Ad annunciarlo in un post il sindaco Lorenzo Falchi.

“Seguendo le linee guida della ASL – scrive il sindaco sul social Facebook – i primi saranno 40 ospiti della RSA di Villa Solaria e 6 residenti della struttura Coop. La Fonte di Cercina. Un pensiero di vicinanza agli ospiti delle RSA e delle altre strutture socio sanitarie, alle loro famiglie e a tutto il personale. Un pensiero però a dovuta distanza, senza foto o presenze non necessarie, che in quel contesto e in queste circostanze in presenza è bene che ci siano solo i sanitari e non i sindaci. Ovviamente poi le vaccinazioni proseguiranno nei prossimi giorni e settimane, sempre privilegiando i soggetti più fragili ed esposti. Il modo migliore per farci sperare bene, finalmente, nel nuovo anno”.