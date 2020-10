Domenica 11 ottobre nelle piazze social con “Io non rischio”: buone pratiche di protezione civile con la Misericordia di Campi

CAMPI BISENZIO – Sono pronte le piazze virtuali che oggi, domenica 11 ottobre, ospiteranno la decima edizione di “Io non rischio”, la campagna di comunicazione che ha per tema le buone pratiche di protezione civile. L’emergenza sanitaria ancora in corso ha naturalmente richiesto la necessità di ripensare le modalità organizzative della manifestazione, che quest’anno avrà […]

CAMPI BISENZIO – Sono pronte le piazze virtuali che oggi, domenica 11 ottobre, ospiteranno la decima edizione di “Io non rischio”, la campagna di comunicazione che ha per tema le buone pratiche di protezione civile. L’emergenza sanitaria ancora in corso ha naturalmente richiesto la necessità di ripensare le modalità organizzative della manifestazione, che quest’anno avrà una veste nuova. Le associazioni di volontariato che aderiscono a “Io non rischio”, infatti, organizzeranno punti di incontro on line, su Facebook, integrando i social media con le piattaforme di meeting a distanza. Le pagine e gli eventi Facebook, quindi, saranno i punti di aggregazione digitale, aperti alla partecipazione di tutti i cittadini che vogliano informarsi e condividere le proprie esperienze sui rischi che insistono sui nostri territori e sulle buone pratiche che possiamo adottare per mitigarli.

“Io non rischio” è la campagna di sensibilizzazione nazionale sulle buone pratiche di Protezione civile organizzata dal Dipartimento di protezione civile in collaborazione con le Regioni e i Comuni ma gli artefici “reali” sono sicuramente le organizzazioni di volontariato e i loro volontari, i cittadini che sono anche volontari e che scendono in piazza e parlano a loro volta con i cittadini e li informano, li rendono partecipi di un sistema di protezione civile che si è evoluto nel corso degli anni è che si è sempre più affinato nel garantire la sicurezza delle varie comunità.

Non a caso, uno dei principali compiti della Protezione civile è sempre stata la prevenzione e, pertanto, portare avanti questa campagna riveste un ruolo significativo, più importante di tutte quelle azioni che magari verranno dopo, quando i danni ci sono già stati.

A Campi, alla giornata di oggi, ha aderito la Misericordia, queste le parole del suo Provveditore, Cristiano Biancalani: “E’ un’iniziativa che quest’anno, a causa delle restrizioni per il Covid, non può svolgersi fisicamente tra le piazze con la gente ma solo in un’edizione “virtuale”, che può essere seguita oggi, dalle 9 alle 18, sulla pagina Facebook della Misericordia di Campi Bisenzio, che fra l’altro è una delle pochissime in tutta la regione che dà questo supporto all’iniziativa. Devo ringraziare i 10 “comunicatori”, nostri Fratelli e Sorelle che si sono adoperati in questo ulteriore servizio alla cittadinanza. La Misericordia di Campi aderisce per il secondo all’iniziativa, sicuramente attinente a quella di Protezione civile che svolgiamo con professionalità e passione in collaborazione con quella comunale e le altre associazioni del territorio. Spero vivamente che di tutti i consigli che verranno dati in caso di eventi alluvionali, ne venga fatto tesoro e che magari possano essere ribaditi con cadenza più serrata durante tutto l’anno”.