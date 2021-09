Domenica 12 settembre i fuochi d’artificio, variazioni alla viabilità

SESTO FIORENTINO – Domenica 12 settembre alle ore 23 si terrà il tradizionale spettacolo pirotecnico a conclusione della Fiera d’Agosto. I fuochi saranno sparati, come di consueto, dall’interno del Parco dell’Oliveta che, pertanto, sarà chiuso al pubblico a partire dalle ore 17 fino alla conclusione dello spettacolo.

Dalle ore 18 fino al termine dello spettacolo saranno chiuse al traffico con divieto di sosta su entrambi i lati viale della Repubblica, nel tratto compreso tra la rotatoria di viale I Maggio e via I Settembre, in via Veronelli, in viale I Maggio, nel tratto compreso tra via Manin e via Cavour, in via De Sanctis nel tratto compreso tra viale I Maggio e via Bencini. Dalle 19,30 sarà in vigore il divieto di circolazione veicolare eccetto residenti in via Meucci e in parte di via Fibonacci.

L’accesso all’area dello spettacolo (viale della Repubblica – viale I Maggio) sarà consentito esclusivamente attraverso tre varchi presidiati, ubicati in viale I Maggio, nei pressi dell’incrocio con via Cavour, in via Veronelli e in viale della Repubblica in prossimità dell’incrocio con via Spinelli.

Per accedere sarà necessario esibire al personale la Certificazione verde Covid-19 (cd. green pass).

In tutta l’area dello spettacolo, dalle 21 alle 24, saranno vietati l’introduzione, la vendita per asporto e la somministrazione di bevande e alimenti in contenitori di vetro, in lattine o in recipienti plastica con capacità superiore a 0,5 litri; sarà vietata, inoltre, la vendita di superalcolici.