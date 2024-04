Domenica 14 aprile al Teatrodante Carlo Monni il concerto “Rachmaninov e Puccini gli ultimi romantici” 

CAMPI BISENZIO – Sergej Vasil’evic Rachmaninov e Giacomo Puccini: saranno loro i protagonisti del concerto “Rachmaninov e Puccini gli ultimi romantici” in programma al Teatrodante Carlo Monni domenica 14 aprile alle 18, un’immersione nella musica dei due grandi interpreti dell’ultimo romanticismo. A dirigere l’Orchestra Nuova Europa sarà Alan Freiles, dopo la Bulgaria e New York dove ha diretto un concerto presso il Carnegie Hall. Verranno eseguiti il famoso Concerto per pianoforte e orchestra numero 2, Opera 18, di Rachmaninov e le arie più famose di alcune opere di Puccini come Bohème, Tosca, Madama Butterfly e Turandot. Il concerto è prodotto da O.M.E.G.A., associazione che dal 2004 organizza concerti e opere liriche, i cui obiettivi sono la diffusione della musica lirica e leggera, ma sempre in chiave classica, e dare rilievo a giovani musicisti emergenti che si stanno evidenziando in campo musicale, nazionale e internazionale, con concerti e concorsi premiati ad alto livello.

Il concerto per pianoforte e orchestra numero 2 in do minore, Opera 18, è il più popolare dei quattro concerti per pianoforte di Sergej Vasil’evic Rachmaninov. A esibirsi sarà Stefano Scalise, un giovane pianista emergente che sta avendo un grande successo sia in Italia che all’estero per le sue grandi doti interpretative. Per questo evento, verrà utilizzato un pianoforte gran coda Steinway D costruito a New York nel 1890, appartenuto a Villa Schifanoia di Firenze. Nella seconda parte, un altro grande musicista italiano Giacomo Puccini, autore verista, ma anche ultimo compositore lirico romantico, grande operista famoso in tutto il mondo per le sue splendide opere, di cui nel 2024 si ricorda il centenario dalla sua scomparsa, ma già dal 2023 il mondo della lirica sta eseguendo concerti in suo onore. Eseguiranno alcuni brani da La Bohéme, Tosca, Madama Butterfly, il soprano Veronica Senserini 8nella foto) e il tenore Ning Long. Info: Teatrodante Carlo Monni – 055 8940864 – WhatsApp e Telegram 346 3038170 – biglietteria@teatrodante.it – www.teatrodante.it.