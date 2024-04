Domenica 14 si corre la 34a edizione della Maratonina Città di Prato

PRATO – Domenica 14 aprile si correrà la 34a Prato Half Marathon, meglio conosciuta come Maratonina CIttà di Prato, limitatamente al passaggio dei partecipanti alla corsa. Già da oggi e fino a domenica 14 aprile sono previsti divieti di sosta per l’allestimento e lo smontaggio del “Villaggio Marathon” in piazza Santa Maria delle Carceri e solo per domenica, […]

PRATO – Domenica 14 aprile si correrà la 34a Prato Half Marathon, meglio conosciuta come Maratonina CIttà di Prato, limitatamente al passaggio dei partecipanti alla corsa. Già da oggi e fino a domenica 14 aprile sono previsti divieti di sosta per l’allestimento e lo smontaggio del “Villaggio Marathon” in piazza Santa Maria delle Carceri e solo per domenica, giornata di gara, divieti di transito e sospensione temporanea della circolazione in varie vie della città, limitatamente al passaggio dei partecipanti alla corsa. Domani, sabato 13 aprile, dalle ore 14 alle 20, per consentire l’allestimento del “Villaggio Marathon” in piazza Santa Maria delle Carceri saranno chiuse al transito le corsie del viale Piave riservate al trasporto pubblico.