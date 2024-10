Domenica 20 Campi Bisenzio celebra il centenario del “suo” Rolando Panerai con un concerto al Teatrodante

CAMPI BISENZIO – Il baritono campigiano Rolando Panerai, figura di spicco nel panorama artistico mondiale, rinomato per le sue straordinarie interpretazioni in opere come “La Traviata”, “La Bohème” e “Gianni Schicchi”, e per le prestigiose collaborazioni con celebri direttori d’orchestra e cantanti del suo tempo, tra cui Maria Callas, Luciano Pavarotti, Carlo Maria Giulini e […]

CAMPI BISENZIO – Il baritono campigiano Rolando Panerai, figura di spicco nel panorama artistico mondiale, rinomato per le sue straordinarie interpretazioni in opere come “La Traviata”, “La Bohème” e “Gianni Schicchi”, e per le prestigiose collaborazioni con celebri direttori d’orchestra e cantanti del suo tempo, tra cui Maria Callas, Luciano Pavarotti, Carlo Maria Giulini e Herbert Von Karajan, sarà il protagonista di “Rolando Panerai – Omaggio in musica a 100 anni dalla nascita del baritono campigiano” un concerto lirico speciale in sua memoria al Teatrodante Carlo Monni, luogo dove Panerai debuttò. Appuntamento quindi domenica 20 ottobre alle 18,30 con il baritono Devid Cecconi, il tenore Gianluca Terranova e il mezzosoprano Valentina Coletti che, accompagnati dal pianoforte del maestro Massimo Barsotti, proporranno musiche di compositori celebri come Verdi e Puccini, in occasione anche dell’anno pucciniano, non solo brani d’opera ma anche canzoni popolari per rendere la serata accessibile a tutti. Parte del ricavato del concerto sarà devoluto alla ricerca sul cancro. Nello spirito della fondazione di favorire l’incontro fra arti, in occasione del concerto il Foyer ospita l’opera “H-abito” dell’artista campigiana Federica Gonnelli, ispirata al senso di appartenenza, al territorio e alle radici (info: www.teatrodante.it – 0558940864 – WhatsApp 3463038170 – biglietteria@teatrodante.it).

“Rolando Panerai è stato un artista che ha lavorato tantissimo, – dichiara Sandra Gesualdi, direttrice generale della Fondazione Accademia dei Perseveranti – una carriera che ha attraversato quasi tutto il ‘900 e quasi un ventennio degli anni 2000. Ha debuttato nei teatri di tutto il mondo, da Campi a New York o Parigi e collaborato con innumerevoli artisti ed artiste. In 70 anni di arte ha interpretato, diretto e divulgato oltre 150 opere liriche. Ricordarlo dal palco in cui ha mosso i primi passi è un monito e un insegnamento per tutti noi che crediamo nella forza della cultura: lavorare con dedizione e impegno, aprirsi a ogni linguaggio, portare un po’ di mondo a Campi Bisenzio e viceversa”.

“Ricordare Rolando Panerai è per noi un grande onore e un atto doveroso nei confronti di un artista che ha portato in alto il nome della nostra città in tutto il mondo, – aggiunge il sindaco Andrea Tagliaferri – la sua carriera straordinaria e la sua inconfondibile voce hanno lasciato un segno indelebile nella storia della lirica. Il concerto sarà non solo un’occasione per rievocare la grandezza di Panerai attraverso le note dei più grandi compositori come Verdi e Puccini, ma anche un momento di riflessione, unendo arte e solidarietà nella raccolta fondi per la ricerca contro il cancro. Sono certo che sarà una serata emozionante e indimenticabile per tutti noi e per la comunità campigiana e ringrazio la direzione dell’Accademia dei Perseveranti per l’organizzazione dell’evento e il baritono Devid Cecconi per il suo contributo”.

E ancora Andrea Bacci, presidente della Fondazione Accademia dei Perseveranti: “Il doveroso e sentito tributo a Panerai vuole essere un omaggio al talento di Campi, un omaggio all’arte che si eleva oltre le bruttezze, a l’arte che parla tutte le lingue, a l’arte che non ha dogane, a l’arte che è bellezza e quindi pace”. “Questa iniziativa nasce dal profondo desiderio di rendere omaggio a un grande artista che ha mosso i primi passi proprio al Teatrodante, – aggiunge infine il baritono Devid Cecconi – l’idea di organizzare questo evento è stata proposta dalla direttrice del teatro, con l’obiettivo di creare un’atmosfera intima e accogliente, perfetta per celebrare Panerai e la sua straordinaria carriera. La scelta del Teatrodante, un luogo che ha un valore simbolico per Panerai è stata cruciale per mantenere vivo il legame con la sua eredità artistica. Per me, esibirmi nel mio paese è un vero piacere. Sono orgoglioso di questa amministrazione, che lavora con un approccio umano e fa del suo meglio per la comunità. In questa occasione, in particolare, sono felice di poter contribuire nel mio piccolo, cantando nel centenario di un amico e accanto ad altri amici, nella mia casa”.