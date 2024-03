Domenica 24 marzo la 49° edizione del Trofeo Fiorelli. In gara i migliori giovani boccisti italiani

SESTO FIORENTINO – Domenica 24 marzo i migliori giovani boccisti da tutta Italia si ritroveranno al Bocciodromo Comunale di Sesto Fiorentino, dove la Bocciofila Sestese ha organizzato la 49° edizione della classica gara giovanile “Trofeo Egizio Fiorelli”. Saranno in campo sia gli Under 18 sia gli Under 15 e Under 12. La gara quest’anno è […]

SESTO FIORENTINO – Domenica 24 marzo i migliori giovani boccisti da tutta Italia si ritroveranno al Bocciodromo Comunale di Sesto Fiorentino, dove la Bocciofila Sestese ha organizzato la 49° edizione della classica gara giovanile “Trofeo Egizio Fiorelli”. Saranno in campo sia gli Under 18 sia gli Under 15 e Under 12. La gara quest’anno è inserita nel circuito Nazionale Prestige federale, di cui sarà la quinta tappa, dopo quelle disputate nei mesi scorsi nelle province di Macerata, Pesaro-Urbino, Lecce e Verona.

Il grande impegno degli organizzatori è stato premiato dalla nutrita partecipazione. Saranno al via infatti 31 alteti Under 18, venti gli Under 15 e Under 12 provenienti da Toscana, Emilia Romagna, Marche, Lazio, Veneto, Umbria, Lombardia, Calabria. Puglia e Trentino Alto Adige. Nella categoria Under 18 saranno in campo i primi due della classifica generale del circuito Gabriele Costantini (Martanese – Lecce) e Ivan Corina (Spezzano Albanese – Cosenza) così come gli inseguitori Matteo Martini (Ancona 2000) e Nicolò Vitto (Martanese). Nella categoria Under 15 competeranno il leader della classifica Lorenzo Ciprietti (Città di Spoleto – Perugia) e gli inseguitori Nicola Principi (Tolentino – Macerata) e Alex Raggi (Durantina – Pesaro Urbino). Le fasi eliminatorie si giocheranno la mattina sulle corsie degli impianti delle società Bocciofila Sestese, Bocciofila Scandiccese, US Affrico, Polisportiva Il 45, Bocciofila Campigiana, Bocciofila Pieve a Nievole, Prato Bocce. Le finali invece saranno nel pomeriggio, alla Bocciofila Sestese.