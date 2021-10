Domenica 24 ottobre a Campi Bisenzio il Trofeo Nazionale di Handbike “Gastone Nencini”

CAMPI BISENZIO – Domenica 24 ottobre Campi Bisenzio ospiterà il Trofeo Nazionale “Gastone Nencini”, dedicato alla memoria del grande ciclista toscano recentemente insignito del Collare d’Oro al merito sportivo Coni. La manifestazione, organizzata dalla Società Ciclistica Gastone Nencini e inserita nel calendario nazionale della Federazione Ciclistica Italiana, è una delle più importanti tra quelle riservate agli atleti tesserati con società affiliate alla FCI nelle categorie paralimpiche handbike. Saranno oltre 70 i partecipanti, suddivisi in due dodici categorie e in due orari di partenza (10 e 11.30). Tra loro Francesca Porcellato, vincitrice di 15 medaglie paralimpiche tra sci di fondo e Handbike H3, e Loreto Di Loreto, medaglia d’oro al valore dell’Arma dei Carabinieri dopo essere rimasto ferito in Afghanistan nel 2012. La partenza della corsa è prevista per le 10 da Piazza Dante; il percorso prevede un anello di 5,5 chilometri che si snoderà nelle vie del centro cittadino, che sarà chiuso al traffico per tutta la durata della competizione, dalle 8:00 (orario in cui saranno controllate le licenze presso la sede del municipio di Campi Bisenzio) alle 14.

Il tracciato interesserà Piazza Dante, via Rucellai, via Benedetto Croce, via G. Bruno, via Palagetta, via Circonvallazione Sud, viale Roti, via Rotonda, via della Chiesa via San Giusto, via Masaccio, via Tintori, viale Buozzi. Tali strade saranno chiuse completamente al traffico, così come tutte le strade limitrofe o indirettamente interessate. Per garantire la massima sicurezza degli atleti, degli staff e della cittadinanza sono stati allestiti numerosi divieti di sosta e transito lungo tutto il percorso della gara, debitamente segnalati dalla Polizia Municipale. Per accedere al perimetro interno e/o uscire sarà necessario servirsi di un varco, individuato tra via di Sotto e via Prunaia, che sarà utilizzabile tra il passaggio di un corridore e un altro. È previsto inoltre uno spazio per il parcheggio riservato agli atleti e alle squadre partecipanti in via Masaccio.

Massimo Bacherini, presidente della SC Gastone Nencini, spiega: “Tutte le manifestazioni che abbiamo organizzato quest’anno portano la dicitura “Gastone Nencini Collare d’Oro Coni 2021″ per celebrare questo storico riconoscimento. Per noi è un onore portare il nome di Gastone sulle nostre maglie; soprattutto in manifestazioni come questa, con atleti che incarnano lo spirito sportivo e i valori che lo hanno caratterizzato come ciclista e come uomo”. Iol consigliere delegato allo sport Alessandro Consigli aggiunge: “L’organizzazione di questa gara è motivo di orgoglio per tutta Campi Bisenzio. Una manifestazione che non è solo sportiva, ma anche sociale: un’occasione per sensibilizzare ancora una volta la nostra comunità. A dimostrazione della grande crescita del movimento paralimpico, per la prima volta una gara di Handbike sarà trasmessa in prima serata Rai Sport. Giovedì 28 ottobre saremo tutti sintonizzati per rivedere le strade di Campi percorse da questi straordinari campioni”. Il sindaco Emiliano Fossi, infine, presenta così l’iniziativa: “Un grazie di cuore alla SC Gastone Nencini e al Comitato Paralimpico Regionale per aver reso possibile l’organizzazione di questa prestigiosa manifestazione. Grazie alle atlete e agli atleti che correranno sulle nostre strade, Campi Bisenzio può confermare la sua vocazione sportiva in un evento che rappresenta tutti i più bei valori dello sport: inclusività, partecipazione, tenacia. Un grazie anche agli Alpini della Protezione Civile di Firenze e alla Polizia Municipale per aver reso possibile lo svolgimento della gara nella massima sicurezza”.