Domenica 25 aprile le celebrazioni per il 76° anniversario della Liberazione

LASTRA A SIGNA – Il Comune di Lastra a Signa ricorderà l’anniversario della Liberazione dal nazifascismo con una cerimonia che si terrà, in forma ridotta e senza la presenza di pubblico, domenica 25 aprile a partire dalle 10. Sarà possibile seguire l’iniziativa in diretta sulla pagina Facebook ufficiale del Comune. La mattinata partirà con la deposizione delle corone al Monumento ai Caduti in piazza Sandro Pertini da parte del sindaco Angela Bagni, del presidente del consiglio comunale Nicola Montemurro e del presidente della sezione Anpi Bruno Terzani di Lastra a Signa Mauro Marzi. Seguiranno gli interventi del sindaco e di Valentina Baronti dell’Anpi Bruno Terzani. Sarà presente anche una rappresentanza di Aned Firenze, della banda musicale della Misericordia di Malmantile e del consiglio comunale dei ragazzi. Alle 10.30 in sala consiliare in piazza del Comune saranno premiati i vincitori del concorso letterario “Una storia partigiana”, promosso dall’Anpi Bruno Terzani Lastra a Signa. In palio, sia per la sezione poesia che per quella dedicata alla letteratura, alcune opere donate da artisti locali come Enzo Borgini, Roberta Mazzoni, Andrea Lemmi, Tiziana Faccendi ed Elisa Lucci. Lunedì 26 aprile anche l’Istituto Comprensivo di Lastra a Signa ricorderà questo importante anniversario: in tutte le classi terze della scuola secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci sarà proiettato il film “Tutti a casa” diretto da Luigi Comencini, a seguire dibattito e riflessioni da parte degli studenti.