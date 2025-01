Domenica 26 al Teatrodante “Un autunno d’agosto”, memoria e teatro per raccontare l’orrore della guerra

CAMPI BISENZIO – Sarà l’eccidio nazi-fascista di San Terenzo Monti in Lunigiana, che costò la vita a 159 vittime innocenti, perlopiù donne e bambini, al centro di “Un autunno d’agosto”, spettacolo tratto dall’omonimo libro di Agnese Pini previsto per domenica 26 gennaio alle 16.30 al Teatrodante Carlo Monni. Un appuntamento imperdibile per riflettere su uno degli episodi più tragici e meno […]

CAMPI BISENZIO – Sarà l’eccidio nazi-fascista di San Terenzo Monti in Lunigiana, che costò la vita a 159 vittime innocenti, perlopiù donne e bambini, al centro di “Un autunno d’agosto”, spettacolo tratto dall’omonimo libro di Agnese Pini previsto per domenica 26 gennaio alle 16.30 al Teatrodante Carlo Monni. Un appuntamento imperdibile per riflettere su uno degli episodi più tragici e meno noti della Seconda guerra mondiale e sulla condanna di ogni tipo di violenza. Lo spettacolo, una riduzione teatrale di Elena Miranda con la regia di Luisa Cattaneo, produzione curata da Primera e Officine della Cultura, con il contributo di Kanterstrasse Teatro – Residenza Artistica Mibact, Regione Toscana, Fondazione ChiantiBanca, e Unicoop Firenze, si inserisce all’interno delle celebrazioni per il giorno della memoria, ricorrenza internazionale istituita per commemorare le vittime dell’Olocausto e di tutte le atrocità perpetrate durante il regime nazifascista. L’ingresso è gratuito per gli studenti delle scuole medie e superiori del comune di Campi. La data, fissata al 27 gennaio, ricorda l’anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz nel 1945, simbolo della barbarie dell’uomo e monito per il futuro.

Ambientato nell’estate del 1944, il 19 agosto a San Terenzo Monti, in Lunigiana, lo spettacolo racconta l’eccidio nazi-fascista, una tragedia accompagnata, nel momento dell’esecuzione, dal suono di un organetto. Attraverso le atmosfere sonore della fisarmonica, lo spettacolo narra le vicende dei protagonisti per riflettere su ciò che di più umano e disumano convive nell’animo delle persone. Nell’80° anniversario di questi tragici eventi e della Liberazione italiana, lo spettacolo vuole rendere omaggio agli ultimi, a coloro che con le loro storie hanno contribuito a costruire le fondamenta della nostra società. Come ricorda l’autrice del libro, “è proprio sugli ultimi che si è costruita l’ossatura forte e imperfetta di tutto il nostro presente”: solo una consapevolezza profonda di queste vicende ci permette di guardare al futuro con l’impegno necessario affinché simili orrori non si ripetano mai più. Info: 055 8940864 – WhatsApp 3463038170 – biglietteria@teatrodante.it –www.teatrodante.it.