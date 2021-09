Domenica 26 si corre la 70° Coppa Lanciotto Ballerini: tutte le limitazioni al traffico

CAMPI BISENZIO – Domenica 26 settembre, dopo due anni di assenza, torna a Campi Bisenzio la prestigiosa Coppa Lanciotto Ballerini, giunta alla sua settantesima edizione, gara nazionale riservata alle categorie Elite e Under 23. Una gara storica che ha visto come vincitori nelle passate edizioni tanti campioni prima fra tutti Gastone Nencini, vincitore nel 1953 per distacco, al quale sarà dedicato il GPM a punteggio sulle salite delle Croci di Calenzano andata e ritorno e Santa Lucia.

La corsa prenderà il via da piazza Dante alle 10 e dopo due giri iniziali nel paese (piazza Dante – via Buozzi – via Masaccio – Via Palagetta – viale Arnoldo Nesti – via Barberinese –via Tosca Fiesoli – piazza Dante) il percorso si snoderà nel Mugello con la prima ascesa della salita delle Croci di Cadenzano, due giri sulla panoramica che porta il nome di Gastone Nencini, prima di affrontare l’impegnativa salita che da Bilancino porta a Santa Lucia (800 metri sul livello del mare), passando per le Maschere e Montecarelli, per poi scendere dallo stabilimento di Panna verso Galliano, ritorno sulla panoramica Gastone Nencini, di nuovo l’ultima salita di giornata al Cornocchio, e poi ritorno a Campi in piazza Dante dove è posto l’arrivo previsto per le 13.15. Nutrita e qualificata la rappresentanza delle squadre che prenderanno il via fra cui il campione regionale della categoria e alcune squadre extraregionali.

Per consentire lo svolgimento della gara verranno adottati i seguenti provvedimenti in materia di circolazione del traffico: divieto di sosta, con rimozione dei veicoli, su entrambi i lati, eccetto gli autorizzati, dalle 7 fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le 16, in piazza della Resistenza, via Santo Stefano, negli stalli di sosta antistanti piazza Fra Ristoro e piazza Matteotti, via Buozzi, nel tratto compreso fra piazza Dante e via Tintori, in piazza Gramsci, nel tratto compreso tra via Tosca Fiesoli e via Roma, in via Roma, via Tosca Fiesoli, nel tratto compreso tra via Barberinese e piazza Gramsci.

Eccetto gli autorizzati, dalle 7, fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le 11, in via Tintori, via Masaccio, via San Giusto, nel tratto compreso tra via Masaccio e via Giordano Bruno, via Palagetta, nel tratto compreso tra la rotatoria di via Ombrone e via Arnoldo Nesti (Circonvallazione Sud); divieto di transito e sosta, con rimozione dei veicoli, su entrambi i lati, dalle 7.00 fino al termine delle operazioni di partenza e di arrivo della corsa ciclistica e comunque non oltre le 16, nell’area di parcheggio di via Masaccio, via Rucellai, nel tratto compreso tra piazza Dante e via XXV Aprile, in piazza Dante. Divieto di transito in via Vittorio Veneto, nel tratto compreso tra via Buozzi e via Sestini, per il tempo necessario a permettere le operazioni della partenza e dell’arrivo della competizione sportiva, attuato dagli addetti alla manifestazione, al traffico ed alla sicurezza della competizione sportiva, con adozione delle opportune deviazioni alla circolazione veicolare, per garantire la sicurezza dei partecipanti e del pubblico.