Domenica 30 aprile Focognano festeggia la “Giornata annuale delle oasi Wwf”

CAMPI BISENZIO – Torna la primavera e con la nuova stagione, anche quest’anno, dal 22 aprile al 21 maggio tornano le “Giornate delle oasi Wwwf”: un mese di eventi speciali e aperture straordinarie per immergersi nella natura d’Italia. “Le oasi Wwf – si legge in una nota – sono un patrimonio di biodiversità che testimonia quanto la tutela della natura sia importante per garantirci un futuro sul Pianeta e come sia possibile conservare ciò che è rimasto, ma anche rigenerare quello che è stato distrutto o degradato. E l’oasi Stagni di Focognano è un esempio eccezionale proprio della possibilità di ricreare ambienti, dove questi si ritenevano ormai perduti. Si tratta infatti di un’ampia porzione della Piana fiorentina dove sono stati rigenerati bellissimi ambienti naturali: sono le antiche, “leggendarie” paludi, ricordate nella favola di Chichibio e la Gru”.

“All’oasi Wwf Stagni di Focognano – continua il comunicato – festeggeremo questa festa della natura nella giornata di domenica 30 aprile. Per tutta la giornata ci saranno visite guidate speciali (con accesso guidato anche ai nuovi “cantieri” dove è in corso il ripristino di un nuovo ambiente umido), giochi creativi per bambini. Inoltre sarà possibile, con pranzo al sacco, passare insieme l’ora di pranzo con un pic-nic sociale sui prati dell’oasi. Una domenica diversa, immersa in una natura che non ti aspetti alle porte di Firenze. Tutti, grandi e piccoli, sono invitati a partecipare. È possibile raggiungere l’oasi in auto (Campi Bisenzio, via del Ronco 4) o anche con i mezzi pubblici (autobus linea 30 da Firenze)”.