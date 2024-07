Domenica 4 agosto la cerimonia per l’80° anniversario della liberazione di Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – Si terranno domenica 4 agosto le celebrazioni per l’80° anniversario della liberazione di Lastra a Signa. L’appuntamento è alle 20.45 nella sala consiliare del palazzo comunale con l’inaugurazione della mostra fotografica “Guerra alla guerra”, tratta dall’omonimo libro scritto da Ernst Friedrich pubblicato per la prima volta nel 1924. La cerimonia proseguirà […]

LASTRA A SIGNA – Si terranno domenica 4 agosto le celebrazioni per l’80° anniversario della liberazione di Lastra a Signa. L’appuntamento è alle 20.45 nella sala consiliare del palazzo comunale con l’inaugurazione della mostra fotografica “Guerra alla guerra”, tratta dall’omonimo libro scritto da Ernst Friedrich pubblicato per la prima volta nel 1924. La cerimonia proseguirà con la partenza del corteo da piazza del Comune che passerà per le vie del centro storico per arrivare in piazza Pertini accompagnato dalla Banda Musicale della Misericordia di Malmantile. In piazza Pertini dalle 21.30 si terrà la deposizione di una corona al monumento ai caduti con gli interventi del sindaco Emanuele Caporaso, di Elena Papucci dell’Anpi Bruno Terzani Lastra a Signa, e di Nicola Coccia, giornalista e autore del libro “Strage al Masso delle Fate: Ottone Rosai, Bogardo Buricchi ed Enzo Faraoni dal 1933 alla Liberazione di Firenze”. Sempre il 4 agosto, ma la mattina alle 10, presso la chiesa di Santa Maria della Misericordia, sarà celebrata una Messa dedicata alla ricorrenza.