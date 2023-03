Domenica 5 “Mastrolibro e la meravigliosa avventura” di nuovo in scena. Per una produzione Atto Due

CAMPI BISENZIO – Domenica 5 marzo alle 16 al Teatrodante Carlo Monni si presenta il quinto spettacolo della stagione per ragazzi: “Mastrolibro e la meravigliosa avventura” di Manola Nifosì, produzione Atto Due. Lo spettacolo ha come interpreti Sergio Aguirre, Manola Nifosì, Elena Fabiani e Luigi Monticelli, costumi e scenografia di Alessandra Vadalà, luci di Alessandro Ruggiero, fonica di Matilde Tarchiani, luci di Alessandro Ruggero e fonica di Matilde […]

CAMPI BISENZIO – Domenica 5 marzo alle 16 al Teatrodante Carlo Monni si presenta il quinto spettacolo della stagione per ragazzi: “Mastrolibro e la meravigliosa avventura” di Manola Nifosì, produzione Atto Due. Lo spettacolo ha come interpreti Sergio Aguirre, Manola Nifosì, Elena Fabiani e Luigi Monticelli, costumi e scenografia di Alessandra Vadalà, luci di Alessandro Ruggiero, fonica di Matilde Tarchiani, luci di Alessandro Ruggero e fonica di Matilde Tarchiani. Emma vive in un universo limitato, dai confini prestabiliti, netti e precisi, fatto di “sano realismo” e di controllo, un controllo che lei stessa pretende ed esercita per dominare le sue paure. Poi un giorno i suoi genitori prendono una decisione, tra le più difficili che un genitore possa prendere: la mandano da sola ad affrontare la città. “Le macchine che sfrecciano, le strade che scivolano, le pozze che infangano, le buche che inghiottiscono, le case che incombono, le pietre che sdrucciolano, le bici che precipitano”….

Un improvviso temporale la costringe a ripararsi dentro la Biblioteca comunale, un enorme edificio, fatto di corridoi e sale rivestiti di libri… e dai libri presto saltano fuori personaggi che hanno fatto la storia della letteratura, e nei quali Emma inizierà a riflettersi. Personaggi che la spingeranno ad affrontare, da sola, nuove e insolite esperienze, che la coinvolgeranno in avventure meravigliose, che solo i libri possono regalarti. Spinta dai suoi nuovi amici, Emma dovrà scegliere e decidere, abbandonarsi ad accettare o contestare. Ed Emma finalmente “giocherà”, perché “giocare è una cosa seria. La cosa più seria che esista al mondo”. Estraniata e lontana da quell’universo adulto, fatto di “sano realismo”, che le ha fatto da scudo protettivo, ma che le ha impedito di fare scelte proprie, Emma scopre in sé un piglio che si fa sempre più ardito, che nasce dalla consapevolezza di una interiorità finalmente conquistata. Info e prenotazioni: 055 8940864 – biglietteria@teatrodante.it – WhatsApp 3463038170. Biglietti disponibili presso la biglietteria del teatro, nei punti vendita Ticketone e on line su http://ticketone.it/…/mastrolibro-e-la-meravigliosa…/