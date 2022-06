Domenica 5 si corre la “Coppa Lanciotto Ballerini”. Ecco come cambia la viabilità per il passaggio dei ciclisti

CAMPI BISENZIO – Un pezzo di storia del ciclismo, un pezzo della storia di Campi: torna ad animare le vie della città la Coppa Lanciotto Ballerini. La storica manifestazione ciclistica, riservata alla categoria Elite under 23, e giunta ormai alla 71° edizione, si correrà infatti domenica mattina, 5 giugno, con partenza alle 10 da piazza Dante. Un ritorno salutato con entusiasmo dall’amministrazione comunale: “Siamo orgogliosi di avere a Campi questa storica corsa – ha commentato il consigliere comunale con delega allo sport, Alessandro Consigli – e un ringraziamento speciale va all’associazione Gastone Nencini, che è come sempre impeccabile nell’organizzare e coordinare ogni cosa. È una manifestazione sportiva a cui teniamo tutti molto”. Saranno 198 i ciclisti che si sfideranno lungo i 130 chilometri previsti dal percorso, in una competizione di grande rilevanza non solo storica ma anche sportiva perché indicativa per il Giro d’Italia. “Siamo contenti di tornare a organizzare la Coppa Lanciotto Ballerini a Campi, una gara tra le più importanti e antiche, – ha detto Massimo Bacherini, presidente della società ciclistica Gastone Nencini, che organizzerà la competizione sportiva – una gara di alto livello che ha visto vincere molti grandi corridori, primo tra tutti Gastone Nencini che la vinse nel ’53”.

“Toccheremo zone – ha aggiunto Saverio Metti, presidente del comitato regionale di ciclismo – che fanno parte della nostra tradizione ciclistica”. La corsa infatti, oltre alla classifica individuale, prevede anche le classifiche per la Gastone Nencini, a punteggio sui tre passaggi Le Croci – Santa Lucia – Le Croci, e la Franco Ballerini in località Le Maschere. Oltre alla competizione c’è poi il desiderio di tornare a far appassionare i più giovani a questo sport, per formare le prossime generazioni di ciclisti: “Campi ha una forte tradizione ciclistica – ha ricordato infatti Bacherini – Ci piacerebbe riuscire a creare qui una succursale della Gastone Nencini. Abbiamo iniziato una collaborazione con Hidron in questo senso e abbiamo già trovato interessamento dei ragazzi. Vogliamo mettere su una squadra di giovanissimi, speriamo di riuscire a mettere mano a questo progetto a settembre”. Intanto Campi si prepara ad accogliere la corsa.

Per consentire lo svolgimento della gara sono stati disposti alcuni provvedimenti che termineranno entro e non oltre le 16. Divieto di transito e sosta su entrambi i lati, dalle 7 fino al termine delle operazioni di partenza e di arrivo della corsa ciclistica, nell’area di parcheggio di via Don Gnocchi e di via Masaccio, in via Rucellai, nel tratto compreso tra piazza Dante e via XXV Aprile, in piazza Dante, in via Santo Stefano, compreso negli stalli di sosta antistanti piazza Frà Ristoro e piazza Matteotti, in piazza Gramsci, nel tratto compreso tra via Tosca Fiesoli e via Roma, in via Roma, in via Buozzi, nel tratto compreso tra piazza Dante e via Tintori. Divieto di transito, dalle 7 fino al termine delle operazioni di partenza e di arrivo, escluso i veicoli dei residenti, di soccorso, di Polizia delle attività economiche esistenti e dei mezzi per lo svolgimento della corsa ciclistica, in via Vittorio Veneto, nel tratto compreso tra via Sestini e via Buozzi con divieto di immissione su via Santo Stefano per i veicoli provenienti dalle vie Catalani, 1° Maggio, IV Novembre e Castellare.

Doppio senso di circolazione, dalle 7 fino al termine delle operazioni di partenza e di arrivo della corsa, per i soli veicoli dei residenti, di soccorso, di Polizia, delle attività economiche esistenti e dei mezzi per lo svolgimento della corsa ciclistica in via Vittorio Veneto, nel tratto compreso tra via Sestini e via Buozzi. Divieto di sosta su entrambi i lati, dalle 7 fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le 16, in piazza della Resistenza, in via Tosca Fiesoli, nel tratto compreso tra via Barberinese e piazza Gramsci. Divieto di sosta su entrambi i lati, dalle 7 fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le 11, in via Tintori, in via Masaccio, in via San Giusto, nel tratto compreso tra via Masaccio e via Giordano Bruno, in via Palagetta, nel tratto compreso tra la rotatoria di via Giordano Bruno e la rotatoria di via Arnoldo Nesti (Circonvallazione Sud), in via Barberinese, nel tratto compreso tra la rotatoria di via Arnoldo Nesti e la via Volta Prata.

Francesco Montella