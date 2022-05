Domenica 8 maggio l’intitolazione del campo da basket dedicato alla memoria di Leonardo Bellomo

LASTRA A SIGNA – Inaugurato a maggio 2021, il campo da basket all’aperto dedicato alla memoria di Leonardo Bellomo è ormai un impianto molto utilizzato da tantissimi giovani che ogni giorno si recano lì per giocare e praticare questa attività sportiva. Domenica 8 maggio alle 9 si terrà la cerimonia pubblica per l’intitolazione ufficiale del […]

LASTRA A SIGNA – Inaugurato a maggio 2021, il campo da basket all’aperto dedicato alla memoria di Leonardo Bellomo è ormai un impianto molto utilizzato da tantissimi giovani che ogni giorno si recano lì per giocare e praticare questa attività sportiva. Domenica 8 maggio alle 9 si terrà la cerimonia pubblica per l’intitolazione ufficiale del campo e del giardino a Leonardo Bellomo a cui parteciperanno il sindaco Angela Bagni e altri rappresentanti della giunta comunale insieme alla famiglia di Leonardo e durante l’iniziativa sarà affissa una targa. Il Comune di Lastra a Signa ha infatti richiesto e ottenuto dalla Prefettura di Firenze il nulla osta per la denominazione ufficiale. I lavori per la realizzazione del campo, situato nella zona del palazzetto dello sport, si sono conclusi nei primi mesi del 2021 grazie al progetto elaborato dalla famiglia di Leonardo, il giovane lastrigiano scomparso nel 2018 all’età di 16 anni dopo una malattia che aveva da sempre espresso il desiderio di avere nella sua città un campo di questo tipo dove poter praticare basket, una delle sue passioni.

Il progetto ha previsto la realizzazione di un campo da basket all’aperto delle dimensioni di 28×18 metri, oltre ad un giardino sostenibile con essenze arboree e floreali a basso bisogno idrico e di facile manutenzione. All’interno del giardino le aiuole formano la scritta “Leo”, visibile dall’alto. L’area del campo è ad accesso libero. Per la realizzazione dell’iniziativa c’è stata una vera e propria gara di solidarietà: la famiglia di Leonardo, oltre a promuovere una raccolta fondi, si è occupata anche di stilare il progetto tecnico. Il progetto di realizzazione del nuovo campo da basket, che ha un costo di 114.000 euro, è stato finanziato per metà da fondi regionali e l’altra metà da risorse comunali. I fondi raccolti dalle iniziative benefiche, una cena al circolo di San Martino a Gangalandi in collaborazione con Un Calcio per tutti e un concerto al Teatro delle Arti, che ammontano a circa 10.300 euro sono servite a coprire le spese per il completamento dell’impianto di illuminazione e del giardino.