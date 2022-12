Domenica di “lotta” a Tripetetolo: spettacolo teatrale per Enrico Berlinguer e consultazione popolare per la ex Gkn

LASTRA A SIGNA – Un doppio appuntamento domenica 11 dicembre alla Casa del popolo di Tripetetolo. Fin dalla mattina, infatti, dalle 9 alle 18, sarà possibile votare per la consultazione popolare autogestita della ex Gkn mentre alle 16.30 andrà in scena lo spettacolo di Mauro Marzi “Classe morta potere per il potere”, dedicato alla vita […]

LASTRA A SIGNA – Un doppio appuntamento domenica 11 dicembre alla Casa del popolo di Tripetetolo. Fin dalla mattina, infatti, dalle 9 alle 18, sarà possibile votare per la consultazione popolare autogestita della ex Gkn mentre alle 16.30 andrà in scena lo spettacolo di Mauro Marzi “Classe morta potere per il potere”, dedicato alla vita di Enrico Berlinguer. Per partecipare alla consultazione popolare basta presentarsi al seggio con un documento di identità: possono votare tutti i maggiorenni che vivono, lavorano o studiano nelle province di Firenze e Prato. Con il voto si chiede se si vuole un intervento pubblico per la ex Gkn e se questo debba essere vincolato a progetti di pubblica utilità e al controllo pubblico della fabbrica. “Questo perché, – si legge in una nota – in assenza di un vero piano industriale da parte dell’attuale proprietà, il rischio è di vedere erogare una cassa integrazione lunga, senza un reale progetto che faccia tornare quello stabilimento a produrre e quindi a veder davvero tutelati quei posti di lavoro. Il seggio sarà aperto per tutta la giornata, compreso il momento in cui andrà in scena lo spettacolo di Mauro Marzi, un reading sulla vita di Berlinguer, che Marzi stesso definisce “un requiem”. Le letture saranno a cura del gruppo di lettura della sezione soci Coop Le Signe e saranno accompagnate da un video sulla vita di Berlinguer e da un sottofondo musicale”.