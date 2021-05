Domeniche al Museo del Figurino

CALENZANO – Prendono il via il 30 maggio le “Domeniche al Museo” appuntamenti per i bambini al Museo del Figurino Storico. Una domenica al mesei bambini potranno entrare nel mondo della storia raccontata dalle esposizion del Museo. Domenica 30 maggio dalle ore 10:30 alle ore 12 il primo appuntamento con le civiltà mesopotamiche. Per ogni […]

CALENZANO – Prendono il via il 30 maggio le “Domeniche al Museo” appuntamenti per i bambini al Museo del Figurino Storico. Una domenica al mesei bambini potranno entrare nel mondo della storia raccontata dalle esposizion del Museo. Domenica 30 maggio dalle ore 10:30 alle ore 12 il primo appuntamento con le civiltà mesopotamiche. Per ogni appuntamento sarà prevista una visita al museo, la scoperta di una civiltà e un laboratorio. Per tale evento l’iscrizione è obbligatoria massimo 20 partecipanti dai 5 ai 12 anni e un contributo di 4 euro. Per iscriversi https://www.museofigurinostorico.it/domeniche-al-mufis/

“L’arte del modellismo – si legge in ua nota del Museo – che unisce ricerca e lavorazione artigianale è un percorso che va coltivato fin da tenera età, spesso però visitando il museo con passo affrettato non riusciamo a cogliere dettagli davvero utili e interessanti di una civiltà ecco allora che il museo ha deciso di invitare i bambini a scoprire passo dopo passo la nostra Storia mettendo mano, con un’attività laboratorio, a quelle informazioni recepite durante la visita ad una sezione specifica del museo. Il frutto del lavoro di ciascun partecipante rimarrà come ricordo dell’esperienza vissuta”.