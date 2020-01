“Don Giovanni” e “La visita della vecchia signora” al Teatrodante Carlo Monni

CAMPI BISENZIO – Al Teatrodante Carlo Monni, giovedì 6 febbraio alle 21 andrà in scena “Don Giovanni” Mozart-Gazzaniga versione di Luigi Cherubini direttore Federico Bardazzi, per la regia di Andrea Bruno Savelli. Si tratta di una versione inedita dell’opera, ispirata all’operazione effettuata da Luigi Cherubini oltre 150 anni fa. Sul palco si sussegue una selezione delle scene più note dal famoso soggetto, basandosi sui componimenti di Mozart e Gazzaniga.

Venerdì 7 e sabato 8 febbraio ore 21 sarà la volta de “La visita della vecchia signora” di Durremat per la regia di Pietro Venè, in scena la Compagnia I Pinguini.

La storia. Affacciandosi virtualmente sulle strade della cittadina di Gullen il pubblico sarà spettatore e allo stesso tempo parte in causa del dramma, perché con la comunità in scena condivide istinti e passioni, e come loro è vittima della stessa crisi economico, sociale e etica, ed è pavidamente parte di un gruppo in cui ci sarà sempre qualcun altro a prendere l’iniziativa.