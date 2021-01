“Dona un sorriso”: conclusa la raccolta alimentare. Trenta le famiglie signesi aiutate

SIGNA – Si è conclusa martedì 5 gennaio l’iniziativa denominata “Dona un sorriso” e promossa da tutto il consiglio comunale signese a sostegno delle famiglie del territorio che stanno attraversando un momento di difficoltà. Nella giornata di martedì infatti, grazie ai volontari della Protezione Civile, della Misericordia di San Mauro e della Pubblica Assistenza di Signa, sono stati consegnati 30 pacchi alimentari composti dall’equivalente di circa 50 euro di spesa ciascuno e contenenti prodotti a lunga conservazione, alimenti per l’infanzia, prodotti dolciari delle festività natalizie. “Un ringraziamento a tutti i consiglieri comunali, ai volontari e alle aziende che hanno collaborato per la riuscita dell’iniziativa, ha dichiarato l’assessore alle politiche sociali Chiara Giorgetti – un sentito grazie anche all’Anpi di Signa e al personale della scuola Paoli per le generose donazioni e un doveroso ringraziamento a tutti i cittadini per la grande solidarietà dimostrata”. “Mi auguro che questa iniziativa sia soltanto la prima di una serie di eventi da realizzare nei mesi a venire come forma di sostegno ai nostri cittadini – ha concluso l’assessore – e voglio pensare a “Dona un sorriso” come un appuntamento ciclico da ripetere ogni anno”.