“Dona un sorriso”, il Comune di Signa lancia una raccolta di generi alimentari per le famiglie in difficoltà

SIGNA – Il periodo delle festività si avvicina. E anche a Signa c’è la possibilità di donare un sorriso a chi magari sta vivendo un momento di difficoltà. Si chiama infatti “Dona un sorriso” la raccolta straordinaria di generi alimentari a cura dell’amministrazione comunale signese come segno di aiuto alle famiglie in difficoltà del territorio comunale. “Proponiamo questa iniziativa come forma di aiuto e sostegno alle famiglie in difficoltà del nostro Comune, – ha detto l’assessore alle politiche sociali Chiara Giorgetti – un’iniziativa di solidarietà alimentare per le persone che in questo anno tanto complesso si sono trovate a vivere in condizioni di disagio economico e sociale”. “Invitiamo i cittadini signesi a donare generi alimentari a lunga conservazione (quali pasta, pelati, alimenti secchi, eccetera), alimenti per l’infanzia e dolci legati alle festività natalizie, un piccolo gesto che donerà un sorriso a molte famiglie”. I cittadini potranno recarsi presso l’Officina Odeon, in via Santelli, 15 a Signa, nelle giornate di sabato 19 dicembre dalle 10 alle 12.30 e martedì 22, martedì 29, mercoledì 30 dicembre dalle 17.30 alle 21. Ad accoglierli, i consiglieri comunali di Signa che si occupano della raccolta. La distribuzione alle famiglie invece avverrà nella giornata del 5 gennaio 2021 a cura delle squadre della Protezione Civile di Signa. Per maggiori informazioni è possibile contattare via Whatsapp il numero 349.4953780