Donare sangue il giorno di Pasqua: la proposta dei Fratres di Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – Fare un gesto davvero di solidarietà e donare sangue il giorno di Pasqua. E’ questo il messaggio – e l’invito – del gruppo donatori sangue Fratres di Lastra a Signa. “In questo momento – si legge in una nota – dove ogni nostra certezza viene messa in discussione, un punto fermo c’è: l’importanza della donazione di sangue. Oggi, più che mai, non dobbiamo dimenticare tutti i malati che hanno bisogno di sangue. Dopo i vari appelli alla donazione fatti nel mese di Marzo, attualmente l’afflusso dei donatori è tornato a crescere”.

“Noi del gruppo donatori Sangue Fratres di Lastra a Signa – prosegue la nota – siamo pronti ad accoglierli ogni ultima domenica del mese e con una giornata di donazione straordinaria il 12 aprile, domenica di Pasqua. Sarà il nostro modo, rispettando le normative di sicurezza, di viverla insieme. Gli spostamenti per la donazione di sangue sono consentiti e rientrano tra le situazioni di necessità dell’autocertificazione”.

Per donare bisogna avere un’età compresa fra i 18 e i 65 anni, avere un peso superiore ai 50 chilogrammi ed essere in buona salute. In questo periodo viene anche richiesto di non aver avuto, negli ultimi 14 giorni, sintomi influenzali quali febbre, tosse o raffreddore e/o contatti con persone risultate positive al Covid-19. Se si rientra in questi parametri, è possibile prenotare la donazione su www.fratreslastra.org, per evitare assembramenti e garantire una raccolta costante anche nei prossimi mesi. “Per chi non ha mai donato e vuole diventare donatore – conclude il comunicato – occorre prenotare, sempre sul sito, per una visita di idoneità che consiste in un esame del sangue; dopo qualche giorno, se sei idoneo puoi prenotare la tua prima donazione”.

(Immagine di archivio)