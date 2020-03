Donare sangue si può, anche in questo periodo. Fratres: “Fatelo, per chi ha bisogno”

LASTRA A SIGNA – “Io sto attento ma dono”: poche, significative parole, a cui non c’è bisogno di aggiungere altro, ma che trasmettono tutto il significato – e il valore – del messaggio che ha voluto lanciare il gruppo Fratres di Lastra a Signa. “In questo momento difficile per tutti noi, – spiegano – è di estrema importanza non fermare la donazione di sangue. Il sistema sangue toscano non ha nessun allarme Cronavirus e si può, anzi si deve continuare a donare, naturalmente seguendo le direttive del Centro Nazionale Sangue. Ogni giorno in Italia, infatti, al di là del Coronavirus, oltre 1.800 pazienti necessitano di terapie basate sul sangue, che non si può produrre artificialmente”. Chi può farlo? “Possono donare tutte le persone in buona salute e che negli ultimi 14 giorni non abbiano avuti contatti con soggetti con infezione documentata Coronavirus, che non abbiano soggiornato in Cina e non abbiano avuto tosse, raffreddore, mal di gola o febbre. “Coloro che si recheranno a donare – aggiungono – non sono soggetti alle restrizioni di mobilità previste dal Dpcm del 9 marzo, i donatori possono recarsi ai centri trasfusionali o all’unità di raccolta, in caso di controlli esibire il tesserino Fratres, eventuale conferma della prenotazione e/o autocertificazione”. A Lastra a Signa si può donare presso la sede Fratres, nei locali della Misericordia, domenica 29 marzo e anche domenica 12 aprile, giorno di Pasqua, dalle 7.30 alle 10.30 prenotando la propria donazione su fratreslastra.org, oppure ogni giorno nei Centri Trasfusionali di Torregalli, Careggi, Meyer ed Empoli sempre prenotando la donazione, scrivendo una e-mail all’indirizzo [email protected] “Mi sento di fare un ringraziamento particolare – afferma Sandra Mugnaini, responsabile del gruppo Fratres di Lastra a Signa – ai 22 donatori e ai 10 candidati donatori che domenica scorsa, 8 marzo, hanno compiuto questo importante gesto di solidarietà presso la nostra sede e che hanno collaborato per adempiere alle recenti disposizioni di sicurezza; siamo sicuri che anche nelle prossime giornate risponderanno all’appello”.